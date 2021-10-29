У Києві евакуюють людей із торговельного центру. Ми дізналися, що відбувається (оновлено)

Сьогодні вранці, 29 жовтня, у соцмережах повідомили, що спалахнула пожежа у ТРЦ "РайON". Центр знаходиться на вулиці Миколи Лаврухіна, 4.
Про це повідомляє канал First у Telegram.
За інформацією в Мережі, спалах стався на другому поверсі будівлі.
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Усіх відвідувачів та працівників евакуювали.
"Сьогодні" стосовно пожежі у ТРЦ "РайON" у ДСНС Києва повідомили.
"Нічого страшного не сталося. За цією адресою проводяться навчання", – повідомили у службі.
З початку року у пожежах загинуло понад 1000 українців
За даними ДСНС, в Україні лише за останню добу, 21 жовтня, сталося 655 пожеж, 14 осіб померли у вогні. А з початку року сталося 66 155 загорянь, 1262 особи загинули, 1077 – постраждали.
Найбільше спалахів – 21 780 – було у житлових секторах.
Основні причини виникнення пожеж у житлових будинках:
- необережне поводження з вогнем;
- використання факелів та паяльних ламп для відігрівання замерзлих труб центрального опалення, водопостачання або каналізації;
- несправність та неправильна експлуатація приладів газопостачання та опалення;
- порушення правил пожежної безпеки під час експлуатації побутових споживачів електроенергії.
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