У Києві евакуюють людей із торговельного центру. Ми дізналися, що відбувається (оновлено)

Рятувальники працюють на місці події

Причина пожежі невідома / Фото: Колаж: Сьогодні

Сьогодні вранці, 29 жовтня, у соцмережах повідомили, що спалахнула пожежа у ТРЦ "РайON". Центр знаходиться на вулиці Миколи Лаврухіна, 4.

Про це повідомляє канал First у Telegram.

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За інформацією в Мережі, спалах стався на другому поверсі будівлі.

Усіх відвідувачів та працівників евакуювали.

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"Сьогодні" стосовно пожежі у ТРЦ "РайON" у ДСНС Києва повідомили.

"Нічого страшного не сталося. За цією адресою проводяться навчання", – повідомили у службі.

З початку року у пожежах загинуло понад 1000 українців

За даними ДСНС, в Україні лише за останню добу, 21 жовтня, сталося 655 пожеж, 14 осіб померли у вогні. А з початку року сталося 66 155 загорянь, 1262 особи загинули, 1077 – постраждали.

Найбільше спалахів – 21 780 – було у житлових секторах.

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Основні причини виникнення пожеж у житлових будинках:

необережне поводження з вогнем;

використання факелів та паяльних ламп для відігрівання замерзлих труб центрального опалення, водопостачання або каналізації;

несправність та неправильна експлуатація приладів газопостачання та опалення;

порушення правил пожежної безпеки під час експлуатації побутових споживачів електроенергії.

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