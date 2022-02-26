Київ
Меню
Поиск по segodnya.ua
google news Ми в Google News Перейти в закладки
Поиск на segodnya.ua
Змінити мову на: RU

Перейти к новостям Україна 24
🛡 Вторгнення РФ 🎒 Тривожна валізка 🇺🇦 Призов резервістів 🚨 Режим НС
Поиск на segodnya.ua
СЬОГОДНІ Новини Києва Надзвичайні випадки Київ

У Києві підірвали міст на проспекті Перемоги – ЗМІ

Тетяна Очеретяна Тетяна Очеретяна Редактор Україна Сьогодні
Читать на русском
Змінити розмір
А+
/
а-
МаленькийСереднійВеликий
26 лютого, 04:12
В закладинки
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
У столиці продовжуються бої – біля метро "Берестейська" прогримів потужний вибух, у результаті звалився міст
У Києві підірвали міст. Фото: Reuters, соцмережі
У Києві підірвали міст. Фото: Reuters, соцмережі / Фото: Колаж: Сьогодні

У Києві на проспекті Перемоги підірвали міст біля метро "Берестейська". Наразі ЗМІ пишуть, що російські війська рухаються у бік Шулявки.

Про це повідомляє Vgorode.

Реклама

Як відомо, раніше окупанти атакували одну із військових частин у столиці на проспекті Перемоги. Через 40 хвилин з'явилася інформація, що ЗСУ відбили атаку ворога. Проте не відомо, чи це були ті групи окупантів, які рухалися на Шулявку.

Бої у Києві

Напередодні мешканці столиці чули звуки пострілів на Троєщині. Після цього в Мережі з'явилася інформація, що наші захисники упіймали російських окупантів. У соцмережі опублікували відео, що стріляли на вулиці Бальзака, 55Б.

Реклама

Окупанти намагаються знищити ТЕЦ-6 у Києві. Поки що українське ППО відбиває атаки. Тим часом у Василькові на Київщині ситуація загострюється – окупанти хочуть висадити там свій десант, ЗСУ дають їм відсіч.

Зараз по всьому місту чути звуки вибухів та стрілянини.

"Понад 50 пострілів і вибухів, кулеметні черги в районі Шулявки та Зоопарку за останні 10 хвилин", написали у Держспецзв'язку.

Реклама на segodnya.ua Реклама
Гугл новости

Читайте Segodnya.ua у Google News

Підписатися
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
«Сьогодні» в Telegram Пiдпишись на RSS-канал
Рекомендации segodnya.ua

Далі по темі

Всі новини
Київ
Показати ще
Реклама на segodnya.ua Реклама
Про важливе
Наші автори
Ігор Сєров Вибуху на Подолі не було – роз'яснення ГУР Ігор Сєров · Провідний редактор Сьогодні
Олександр Марущак Обов'язкова підготовка та зброя. Ми дізналися, як вступити до тероборони Києва Олександр Марущак · Провідний редактор Київ Сьогодні
Ольга Кравченко Загиблим захисникам острова Зміїний присвоять звання Героїв України Ольга Кравченко · Редактор Київ Сьогодні
Творча команда
Оборона Києва
Скільки і за що платитимемо
Київський метрополітен
Ньюзмейкер
Валентина Шаповал

Валентина Шаповал

Редактор Україна Сьогодні

 Дивитись усі статті
Зірковий пил
Мер говорить
Новини футболу
Ньюзмейкер
Інна Собора

Інна Собора

Редактор Київ Сьогодні

 Дивитись усі статті
В об'єктиві
Всі новини
Останні новини
Показати ще
Валюта
Курс гривні сьогодні

Валюта

Ціна (грн)

Долар США ($)

29.25

Російський рубль (₽)

0.3645

Євро (€)

33.17

Загроза вторгнення Росії
Що покласти в "тривожну валізу" і де шукати укриття?
Дізнатись
Поринь в минуле
Дізнатися більше
Вибір киян
Самі популярні станції метро
"Академмістечко" - 5,86 млн пасажирів
"Академмістечко" - 5,86 млн пасажирів
"Лісова" - 5,26 млн пасажирів
"Лісова" - 5,26 млн пасажирів
"Вокзальна" - 4,59 млн пасажирів
"Вокзальна" - 4,59 млн пасажирів
"Лівобережна" - 4,45 млн пасажирів
"Лівобережна" - 4,45 млн пасажирів
"Мінська" - 4,33 млн пасажирів
"Мінська" - 4,33 млн пасажирів
1 /2

TV News

Covid’19

Головні теми

Погода

Гороскоп
Київ
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Перейти к закладкам Закладинки
Перейти к главным новостям Головні теми Перейти на сайт Новости Украина 24
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти