У Києві підірвали міст на проспекті Перемоги – ЗМІ

У Києві на проспекті Перемоги підірвали міст біля метро "Берестейська". Наразі ЗМІ пишуть, що російські війська рухаються у бік Шулявки.
Про це повідомляє Vgorode.
Як відомо, раніше окупанти атакували одну із військових частин у столиці на проспекті Перемоги. Через 40 хвилин з'явилася інформація, що ЗСУ відбили атаку ворога. Проте не відомо, чи це були ті групи окупантів, які рухалися на Шулявку.
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Бої у Києві
Напередодні мешканці столиці чули звуки пострілів на Троєщині. Після цього в Мережі з'явилася інформація, що наші захисники упіймали російських окупантів. У соцмережі опублікували відео, що стріляли на вулиці Бальзака, 55Б.
Окупанти намагаються знищити ТЕЦ-6 у Києві. Поки що українське ППО відбиває атаки. Тим часом у Василькові на Київщині ситуація загострюється – окупанти хочуть висадити там свій десант, ЗСУ дають їм відсіч.
Зараз по всьому місту чути звуки вибухів та стрілянини.
"Понад 50 пострілів і вибухів, кулеметні черги в районі Шулявки та Зоопарку за останні 10 хвилин", – написали у Держспецзв'язку.