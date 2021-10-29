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СЬОГОДНІ Новини Києва Надзвичайні випадки Київ

У Києві за вечір в одному місці сталося дві серйозні ДТП (фото)

Володимир Козир Володимир Козир Редактор розділу Україна
29 жовтня, 02:26
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Аварії сталися через порушення правил дорожнього руху
На щастя, ДТП не смертельні/Колаж: Сьогодні
На щастя, ДТП не смертельні/Колаж: Сьогодні

У Києві, де нещодавно посилили карантин, на набережній трасі сталося одразу дві ДТП за короткий строк.

Про це повідомляє Київ Оперативний.

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Деталі ДТП

За словами очевидців, водії Audi та BMW грали у "шашки". На великій швидкості водій Audi наздогнав BMW. Від удару обидва транспортні засоби опинилися у відбійнику. Автомобілі зазнали серйозних пошкоджень.

Водії автомобілів дивом не постраждали/Фото: Telegram: Київ Оперативний
Водії автомобілів дивом не постраждали/Фото: Telegram: Київ Оперативний

Прямо на дорозі водії грали в "шашки" та намагалися наздогнати одне одного/Фото: Telegram: Київ Оперативний
Прямо на дорозі водії грали в "шашки" та намагалися наздогнати одне одного/Фото: Telegram: Київ Оперативний

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Стан людей

Внаслідок дорожньо-транспортної пригоди люди дивом не травмувалися. Водії вирішили оформити ДТП за європротоколом.

Ще одна ДТП

Друга ДТП сталася на цьому ж місці за дві години після першої аварії. Зіткнулися два автомобілі марки Mercedes та автобус. З'ясувалося, що Mercedes, перелаштовуючись на ліву смугу руху, "підрізав" інший Mercedes, водій якого не встиг загальмувати і протаранив його в задню частину. Після чого останній автомобіль відлетів в автобус, що рухався на середній смузі.

У другому ДТП постраждали четверо осіб/Фото: Telegram: Київ Оперативний
У другому ДТП постраждали четверо осіб/Фото: Telegram: Київ Оперативний

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Є постраждалі

За інформацією правоохоронців, внаслідок аварії госпіталізували чотирьох пасажирів автобуса. На місці працювала поліція, яка з'ясовувала всі обставини аварії. Понад годину рух у напрямку столичного Подолу було перекрито.

Найпоширеніші причини ДТП в Україні:

  • перевищення безпечної швидкості руху — 34% аварій;
  • порушення правил маневрування — 22%;
  • порушення правил проїзду перехресть — 8,5%;
  • недотримання безпечної дистанції — 7,5%;
  • порушення проїзду на пішохідному переході — 6%;
  • п'яне водіння — 5%.

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