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У Києві в розпал локдауну працювали нічні клуби і ресторан (фото)

25 квітня, 13:30

Ольга Кравченко Ольга Кравченко

На керівників закладів та гостей поліцейські склали адміністративні матеріали

У Києві, попри карантинні обмеження, продовжують працювати розважальні заклади. Копи перевірили 793 об'єкти на дотримання норм – виявили 34 порушення. Порушували карантин такі розважальні заклади, як "Авалон", "Росток", "Рідкісний птах", ресторан "Голосіївський двір".

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Про це повідомляє пресслужба Нацполіціі Києва в Facebook.

Правоохоронці виявили порушення в розважальних закладах, які, попри заборону в рамках посилення протиепідемічних заходів, приймали відвідувачів.

"Так, упродовж доби поліцейські перевірили 793 об’єкти та виявили 34 факти порушення карантинних вимог. Серед суб’єктів господарської діяльності такі розважальні заклади, як "Авалон", "Росток", "Редкая птица", ресторан "Голосіївський двір", працювали попри заборону та приймали гостей", - розповів начальник поліції Києва Андрій Крищенко.

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На керівників закладів та гостей поліцейські склали адміністративні матеріали.

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Нагадаємо, що з 5 квітня правоохоронці посилили контроль за дотриманням правил карантину.

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Раніше ми писали, що начальник Головного управління Держпродспоживслужби в Києві Олег Рубан заявив, що вже наступного тижня Київ може вийти з "червоної зони".

Нагадаємо, що 25 квітня у Києві виявили 330 нових випадків коронавірусу.

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Київ клуб карантин поліція кафе локдаун

Джерело: Сьогодні

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