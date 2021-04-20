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У Києві забрали 2-річну дитину у пари "під наркотою" (фото)

20 квітня, 14:31

Ольга Кравченко Ольга Кравченко

Свідоцтва про народження у дівчинки немає – хто її батьки поки точно невідомо

У Києві поліцейські встановлюють особу 3-річної дівчинки, яку вночі виявили в багатоповерхівці.

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Про це повідомляє Нацполіція Києва в Facebook.

У поліцію зателефонувала мешканка багатоповерхівки на вулиці Академіка Заболотного і повідомила, що в коридорі знаходиться маленька дитина. Поліцейські виявили дівчинку, а також чоловіка і жінку, які були "під наркотою".

"Правоохоронці виявили у чоловіка сильнодіючі лікарські засоби з довідкою на їх видачу. Для документування події патрульні викликали слідчо-оперативну групу Голосіївського управління поліції і інспекторів ювенальної превенції", – йдеться в повідомленні.

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40-річний чоловік і 38-річна жінка – жителі Київщини. При цьому вони не надали документів, що підтверджують, що це їхня дитина, оскільки, за їхніми словами, свідоцтва про народження немає. Слідчі вилучили таблетки і довідку, щоб перевірити законність її видачі.

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Дівчинку передали під нагляд інспекторів ювенальної превенції Голосіївського Управління поліції та районної служби у справах дітей та сім'ї, поки з дитиною все добре.

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За фактом події почато кримінальне провадження, вирішується питання про додаткову кваліфікацію події за неналежне виконання батьківських обов'язків.

Раніше ми писали, що в Київській області зникла дворічна дитина.

Нагадаємо, що в Київській області 10-річний хлопчик посеред ночі втік з дому.

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Київ діти наркотики поліція поліція Києва

Джерело: Сьогодні

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