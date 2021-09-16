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У Києві затримали іноземця, який перебував у розшуку за вбивство

Ольга Кравченко Ольга Кравченко Редактор розділу Київ
16 вересня, 20:41
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Чоловікові загрожує до 15 років позбавлення волі – на цей момент йому повідомили про підозру
Підозрюваного упізнав свідок у справі про вбивство
Підозрюваного упізнав свідок у справі про вбивство / Фото: Колаж: Сьогодні

У Києві спіймали чоловіка, який знаходився в розшуку за вбивство жінки. Йому повідомили про підозру. Жінку з травмою голови знайшли перехожі в наметі біля води.

Про це повідомляє прес-служба ГУ Нацполіціі Києва в Facebook.

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Зловмисника виявили поліцейські на території Труханового острова.

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"Ми виявили чоловіка, який підходив під орієнтування, а згодом його впізнав свідок. Фігуранта затримали у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Це – 66-річний іноземець, який не має постійного місця проживання у Києві. Інший чоловік наразі має статус свідка у кримінальному провадженні", – розповів заступник начальника поліції Києва Андрій Гарастюк.

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Затриманому повідомили про підозру у вчиненні кримінального злочину, передбаченого ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу України – умисне вбивство. Чоловікові загрожує до 15 років позбавлення волі.

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