У Києві затримали іноземця з кокаїном в животі: вилучали майже добу (фото)

У черевній порожнині чоловіка виявили 91 капсулу з невідомою речовиною

Київські митники вилучили понад кілограм кокаїну в іноземного наркокур'єра, який проковтнув наркотики.

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Про це повідомляє Київська митниця у Facebook.

Більш ніж 1 кг кокаїну намагався ввезти на територію України 45-річний європеєць у власному череві, який прилетів через аеропорт "Бориспіль" авіарейсом з однієї з країн Євросоюзу.

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"Маючи грунтовні підстави сумніватися у його законослухняності, митники попередили громадянина про можливість застосування щодо нього виняткової форми митного контролю – особистого огляду. Пасажир продовжував наполягати, що не переміщує нічого забороненого", – йдеться в повідомленні.

Митники все ж провели особистий огляд чоловіка з медпрацівником. При проведенні комп'ютерної томографії з’ясувалося, що в його черевній порожнині міститься 91 овальна капсула з невідомою речовиною.

"Всередині виявлених капсул, вилучення яких відбувалось медикаментозним шляхом протягом майже доби (19 годин), містилася порошкоподібна речовина білого кольору загальною вагою брутто 1070,29 грама", – додають в митниці.

Після експертизи визначили, що порошок містить в своєму складі кокаїн. Зазначені дії мають ознаки порушення митних правил, передбаченого частиною 1 статті 483 Митного кодексу України.

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Раніше ми писали, що в Києві чоловік продавав наркотики за біткоїни. Внаслідок обшуків правоохоронці вилучили у зловмисника розфасований кокаїн, вартість якого за цінами "чорного" ринку становить понад 400 тис. гривень.

Нагадаємо, в Київській області СБУ викрила організаторів потужного наркоугруповання. Щомісячний "прибуток" зловмисників склав майже 70 млн грн.