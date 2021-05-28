У Києві затримали чоловіка, який стріляв у перехожих з вікна своєї квартири (фото)

Йому загрожує до семи років в'язниці

У Києві спецназівці затримали чоловіка, який стріляв в перехожих з вікна своєї квартири.

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Про це повідомляє прес-служба ГУ Нацполіції Києва в Facebook.

У поліцію зателефонував чоловік і повідомив, що з квартири на вулиці Васильківській чутні постріли. Власник приміщення, ймовірно був п'яний, він закрився в квартирі і почав стріляти з вікна. Це почули сусіди, які викликали поліцію.

"Оцінивши ситуацію, в якій могли постраждати люди, а чоловік відмовився вийти, ми прийняли рішення демонтувати двері. Далі ми побачили, що власник встиг забарикадуватися меблями, при цьому погрожував самогубством, а відтак розпочали перемовини. У результаті нам вдалось встановити контакт із чоловіком та припинити його дії", – каже начальник поліції Києва Андрій Крищенко.

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Жителя Голосіївського району, 1991 року народження, поліцейські затримали в порядку ст. 208 Кримінально-процесуального кодексу України. З місця події слідчі вилучили предмети, схожі на пістолет і гільзи, які направили на експертизу.

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Йому загрожує до семи років в'язниці.

Раніше ми повідомляли, що в Києві пасажир розстріляв водія автобуса.

Також нагадаємо, на Прикарпатті сталася стрілянина, поранено двох людей.