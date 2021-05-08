У Києві сталася пожежа на 25-му поверсі новенького житлового комплексу

Причина загоряння все ще з'ясовується, задимлення "свічки" було видно далеко за межами району столиці

У Києві сталася пожежа в житловому комплексі на вулиці Балтійській, 5, в Оболонському районі столиці. Про це "Сьогодні" розповіли в пресслужбі ДСНС.

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О 16:12 надійшло повідомлення про пожежу. На місце події негайно були направлені найближчі пожежно-рятувальні підрозділи. По прибуттю бійці встановили, що в 25-поверховому житловому будинку на 25-му поверсі горить квартира.

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О 16:37 загорання вже було ліквідовано. Евакуація не знадобилася. На місці було задіяно 6 одиниць основної та спеціальної пожежно-рятувальної техніки, а також 23 людини особового складу.

Причина загоряння встановлюється. За попередніми даними, жертв і постраждалих немає.

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