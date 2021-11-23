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У Києві спалахнула офісна будівля: вогонь гасили 3 години (фото)

Софія Ковнір Софія Ковнір Редактор розділу "Україна"
23 листопада, 08:42
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Вогонь охопив третій поверх адмінбудівлі на площі майже півтори тисячі квадратних метрів
У Києві сталася пожежа. Фото: колаж "Сьогодні"
У Києві сталася пожежа. Фото: колаж "Сьогодні"

У вівторок, 23 листопада, у Києві на Колекторній, 3 сталася пожежа в офісній будівлі. Рятувальники оперативно прибули на місце та ліквідували вогонь.

Про це повідомляє "Сьогодні".

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Подробиці

Як нам стало відомо, на Колекторній, 3 спалахнула будівля о 4 ранку. Вогонь охопив третій поверх адмінбудівлі на площі майже півтори тисячі квадратних метрів.

Що стало причиною займання, поки невідомо, все це з'ясовуватимуть правоохоронці.

До речі, пожежу вже ліквідовано. Жертв та постраждалих немає.

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Вогонь приборкували майже 3 години, працювало 14 одиниць техніки та 55 пожежників.

Техніка рятувальників. Фото: Дар'я Цисарук, "Сьогодні"
Техніка рятувальників. Фото: Дар'я Цисарук, "Сьогодні"

Вогонь ліквідували. Фото: Дар'я Цисарук, "Сьогодні"
Вогонь ліквідували. Фото: Дар'я Цисарук, "Сьогодні"

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Рятувальники ліквідували пожежу. Фото: Дар'я Цисарук, "Сьогодні"
Рятувальники ліквідували пожежу. Фото: Дар'я Цисарук, "Сьогодні"

Пожежа в офісній будівлі. Фото: Дар'я Цисарук, "Сьогодні"
Пожежа в офісній будівлі. Фото: Дар'я Цисарук, "Сьогодні"

У Києві загорілася новобудова

Також у Києві на проспекті Правди, 67, сталася пожежа у новобудові ЖК "Нивки Парк". Там спалахнули електрощитові з 5-го по 16-й поверх.

Як нам стало відомо, дзвінок про пожежу надійшов об 11:03 у новобудові на проспекті Правди, 67.

"Загорілися електрощитові з 5-го по 16-й поверх. Нині на місці 11 одиниць пожежної техніки, 35 рятувальників. Вогонь гасять за допомогою дев'яти порошкових вогнегасників. Проводиться перевірка квартир. Вже евакуйовано 37 осіб, зокрема одну дитину", – повідомили сайту "Сьогодні" у ДСНС Києва.

Пожежу рятувальники ліквідували о 12:07.

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Олександр Марущак

Провідний оглядач розділу Київ

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