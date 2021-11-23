У Києві спалахнула офісна будівля: вогонь гасили 3 години (фото)

У вівторок, 23 листопада, у Києві на Колекторній, 3 сталася пожежа в офісній будівлі. Рятувальники оперативно прибули на місце та ліквідували вогонь.
Про це повідомляє "Сьогодні".
Подробиці
Як нам стало відомо, на Колекторній, 3 спалахнула будівля о 4 ранку. Вогонь охопив третій поверх адмінбудівлі на площі майже півтори тисячі квадратних метрів.
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Що стало причиною займання, поки невідомо, все це з'ясовуватимуть правоохоронці.
До речі, пожежу вже ліквідовано. Жертв та постраждалих немає.
Вогонь приборкували майже 3 години, працювало 14 одиниць техніки та 55 пожежників.
У Києві загорілася новобудова
Також у Києві на проспекті Правди, 67, сталася пожежа у новобудові ЖК "Нивки Парк". Там спалахнули електрощитові з 5-го по 16-й поверх.
Як нам стало відомо, дзвінок про пожежу надійшов об 11:03 у новобудові на проспекті Правди, 67.
"Загорілися електрощитові з 5-го по 16-й поверх. Нині на місці 11 одиниць пожежної техніки, 35 рятувальників. Вогонь гасять за допомогою дев'яти порошкових вогнегасників. Проводиться перевірка квартир. Вже евакуйовано 37 осіб, зокрема одну дитину", – повідомили сайту "Сьогодні" у ДСНС Києва.
Пожежу рятувальники ліквідували о 12:07.
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