У Києві загорівся балкон багатоповерхівки: відео

Жителі квартир залишили приміщення самостійно і негайно викликали на допомогу пожежних. Пожежу ліквідовано, обійшлося без постраждалих і загиблих

Столичні пожежники ліквідували пожежу в Оболонському районі столиці. Колаж: "Сьогодні"

У Києві на вул. Автозаводській, 27 в Оболонському районі сталася пожежа на балконі. На місці події було задіяно 4 одиниці техніки і 15 людей особового складу.

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Столичные пожарные ликвидировали пожар на ул. Автозаводской, 27 в Оболонском районе столицы / Фото: ГУ ГСЧС Киевской области Столичные пожарные ликвидировали пожар на ул. Автозаводской, 27 в Оболонском районе столицы / Фото: ГУ ГСЧС Киевской области Столичные пожарные ликвидировали пожар на ул. Автозаводской, 27 в Оболонском районе столицы / Фото: ГУ ГСЧС Киевской области Столичные пожарные ликвидировали пожар на ул. Автозаводской, 27 в Оболонском районе столицы / Фото: ГУ ГСЧС Киевской области Столичные пожарные ликвидировали пожар на ул. Автозаводской, 27 в Оболонском районе столицы / Фото: ГУ ГСЧС Киевской области Столичные пожарные ликвидировали пожар на ул. Автозаводской, 27 в Оболонском районе столицы / Фото: ГУ ГСЧС Киевской области Столичные пожарные ликвидировали пожар на ул. Автозаводской, 27 в Оболонском районе столицы / Фото: ГУ ГСЧС Киевской области Столичные пожарные ликвидировали пожар на ул. Автозаводской, 27 в Оболонском районе столицы / Фото: ГУ ГСЧС Киевской области Столичные пожарные ликвидировали пожар на ул. Автозаводской, 27 в Оболонском районе столицы / Фото: ГУ ГСЧС Киевской области 1 /9

24 серпня о 6:05 в оперативно-координаційний центр Головного управління ДСНС України в м.. Києві надійшло повідомлення про пожежу на вул. Автозаводській, 27 в Оболонському районі столиці. Відразу ж до місця події були направлені рятувальники 25-ї Державної пожежно-рятувальної частини. Про це йдеться в повідомленні ДСНС України.

Як виявилося, пожежа виникла на балконі однієї з квартир на 6 поверсі 9-поверхового житлового будинку, з поширенням на поруч розташовані балкони. Не гаючи часу, пожежні відразу ж приступили до гасіння пожежі.

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О 6:21 пожежу було локалізовано і о 06:30 ліквідовано. На момент виникнення пожежі, жителі квартир залишили приміщення самостійно і негайно викликали на допомогу пожежних. Жертв і постраждалих немає. Причина виникнення пожежі встановлюється.

Пожежні врятували перелякану кішку з палаючого балкону

Столичні рятувальники подарували ще один шанс на життя пухнастому жителю одного з квартир, де горів балкон. Стурбована власниця однієї з квартир, звернулася до пожежних знайти її кішку, яка залишилася в квартирі. Перелякану кішку знайшли на балконі.

/ Фото: ГУ ГСЧС Киевской области

"На щастя, допомога прийшла вчасно. Красуня навіть не супротивилась, адже відразу зрозуміла, що цей чоловік, з обличчям в копоті, прагне допомогти. Вже за лічені хвилини улюблениця була на руках своєї хазяйки та вдячно муркотіла. Одне можна сказати точно. Сьогодні, в річницю Дня Незалежності України, дехто святкуватиме свій другий День народження", – йдеться в повідомленні.

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