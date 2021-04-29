У Києві загорівся пасажирський автобус (фото, відео)

У Києві в районі проспекту Правди загорівся пасажирський автобус.

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Про це повідомляє dtp.kiev в Telegram.

Як повідомляють очевидці – транспорт спочатку намагалися загасити самотужки.

"Начебто всі живі. Схоже згорить", – пишуть в Мережі.

У ДСНС Києва повідомили, що на місце загоряння виїхали пожежники. Попередньо, займання сталося в автобусі №102.

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У КП "Київпастранс" нам підтвердили, що загорівся автобус, який курсує за маршрутом №102.

"Причини загоряння поки невідомі. Ніхто з пасажирів не постраждав", – повідомили у відомстві.

Як стало відомо пізніше, автобус згорів на Виноградарі. Пожежа в ньому почалася в районі вулиці Ужвій і проспекту Правди. У комунальному підприємстві розповіли, що загорівся автобус МАЗ.

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Поки точно невідомо, з якої причини він загорівся. Це будуть встановлювати експерти. За інформацією водія автобуса, займання почалося з задньої частини автобуса.

"Водій зараз знаходиться в шоковому стані. В салоні перебували пасажири і їм довелося терміново і без паніки покинути автобус. На щастя, ніхто з людей не постраждав. Автобус вигорів повністю", – розповіли сайту "Сьогодні" в КП "Київпастранс".

Нагадаємо, 2 вересня 2020 року в Луганській області спалахнула масштабна пожежа – вогонь охопив суху траву і ліс в Станично-Луганському районі. Полум'я поширювалося в сторону кількох населених пунктів.