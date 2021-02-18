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У Києві закрили станції метро "Майдан Незалежності" і "Палац спорту" – шукають вибухівку

18 лютого, 12:46

Ольга Кравченко Ольга Кравченко

Станції закрили на вхід, вихід і пересадку

У Києві через дзвінок про мінування закрили станції метро "Майдан Незалежності", "Палац спорту" і відповідні пересадки.

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Про це повідомляє Київський метрополітен.

"Станції "Палац спорту" та "Майдан Незалежності", а також пересадочні вузли закриті на вхід і вихід. Надійшов анонімний дзвінок про замінування", – йдеться в повідомленні.

Інформація про відкриття станцій буде опублікована відразу після завершення перевірки.

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Нагадаємо, в Київській області спіймали чоловіка, який повідомив про "замінування" однієї з місцевих державних установ. Житель міста Ірпінь повідомив в поліцію про зникнення його співмешканки, а потім почав погрожувати підірвати будівлю, якщо поліцейські не знайдуть його кохану.

Раніше ми писали, що Рада прийняла низку законів, серед них "Про внесення змін до статті 259 Кримінального кодексу України щодо посилення відповідальності за завідомо неправдиве повідомлення про загрозу безпеці громадян" (прийнятий за основу).

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Київ метро палац спорту Майдан Незалежності мінували

Джерело: Сьогодні

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