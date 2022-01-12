Хвиля мінувань у Києві: вибухівку шукають і в аеропорту

Копи швидко реагують на інформацію про замінування та евакуюють людей

У столиці мінували аеропорт та метро / Фото: Колаж: Сьогодні

Надійшло повідомлення про замінування аеропорту "Київ". Про це "Сьогодні" повідомили у відділі комунікацій київського главку поліції.

Там найближчим часом чекає перевірка.

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Що "мінували" сьогодні

12 січня у Києві замінували чотири станції метро. Дзвінок про мінування був анонімним.

Замінували станції "Театральна", "Вокзальна", "Площа Льва Толстого", "Палац спорту", а також пересадку.

Також нещодавно до поліції надійшло повідомлення про те, що у Києві заміновано всі ТРЦ. Кінологи та вибухотехніки перевіряли всі торгові центри міста. З помешкань евакуювали всіх відвідувачів.

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Крім того, у різних містах України до поліції надійшло чимало заяв від анонімів щодо мінування. Наприклад, у Черкасах, Львові та Дніпрі повідомили про вибухівку у всіх школах.

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