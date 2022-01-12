Київ
Меню
google news Ми в Google News
Змінити мову на: RU logo
⚡ "Заміновані" усі школи 🔔 Загроза війни з Росією ⚽ Барселона - Реал: онлайн ❄ Україну засніжило
СЬОГОДНІ Новини Києва Надзвичайні випадки Київ

Хвиля мінувань у Києві: вибухівку шукають і в аеропорту

Ольга Кравченко Ольга Кравченко Редактор Київ Сьогодні
Читать на русском
Змінити розмір
А+
/
а-
МаленькийСереднійВеликий
12 січня, 15:22
В закладинки
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Копи швидко реагують на інформацію про замінування та евакуюють людей
У столиці мінували аеропорт та метро
У столиці мінували аеропорт та метро / Фото: Колаж: Сьогодні

Надійшло повідомлення про замінування аеропорту "Київ". Про це "Сьогодні" повідомили у відділі комунікацій київського главку поліції.

Там найближчим часом чекає перевірка.

Реклама

Що "мінували" сьогодні

12 січня у Києві замінували чотири станції метро. Дзвінок про мінування був анонімним.

Замінували станції "Театральна", "Вокзальна", "Площа Льва Толстого", "Палац спорту", а також пересадку.

Також нещодавно до поліції надійшло повідомлення про те, що у Києві заміновано всі ТРЦ. Кінологи та вибухотехніки перевіряли всі торгові центри міста. З помешкань евакуювали всіх відвідувачів.

Реклама

Крім того, у різних містах України до поліції надійшло чимало заяв від анонімів щодо мінування. Наприклад, у Черкасах, Львові та Дніпрі повідомили про вибухівку у всіх школах.

Раніше ми писали:

Реклама

Читайте Segodnya.ua у Google News

Підписатися
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
“Сьогодні” в Telegram Пiдпишись на RSS-канал

Далі по темі

Всі новини
Київ
Показати ще
Реклама
Про важливе
Наші автори
Ігор Сєров У Києві замінували ще дві станції метро Ігор Сєров · Провідний редактор Сьогодні
Олександр Марущак У Києві повідомили про мінування двох станцій метро Олександр Марущак · Провідний редактор Київ Сьогодні
Ольга Кравченко Хвиля мінувань у Києві: вибухівку шукають і в аеропорту Ольга Кравченко · Редактор Київ Сьогодні
Творча команда
Оборона Києва
Скільки і за що платитимемо
Київський метрополітен
Зірковий пил
Мер говорить
Новини футболу
В об'єктиві
Всі новини
Останні новини
Показати ще
#людина_цього_дня
12 січня. Сергій Корольов. 115 років тому (1907) у Житомирі з'явився на світ видатний учений та конструктор у сфері космічного ракетобудування...
На зустріч із героєм!
Пряма трансляція ukraine24
Смотреть онлайн
Коронавірус за тиждень

5 546

захворіло за тиждень в Києві

-7%

Поринь в минуле
Дізнатися більше
Реальна містика 🎃
Погода
Прогноз на сьогодні
Дізнатися
Вибір киян
Самі популярні станції метро
"Академмістечко" - 5,86 млн пасажирів
"Академмістечко" - 5,86 млн пасажирів
"Лісова" - 5,26 млн пасажирів
"Лісова" - 5,26 млн пасажирів
"Вокзальна" - 4,59 млн пасажирів
"Вокзальна" - 4,59 млн пасажирів
"Лівобережна" - 4,45 млн пасажирів
"Лівобережна" - 4,45 млн пасажирів
"Мінська" - 4,33 млн пасажирів
"Мінська" - 4,33 млн пасажирів
1 /2
Таємниці Києва
Що приховує Центральний вокзал
Цікаво
Валюта
Курс гривні сьогодні

Валюта

Ціна (грн)

Долар США ($)

27.51

Російський рубль (₽)

0.3671

Євро (€)

31.17

Гороскоп
Твій гороскоп на сьогодні
Читати гороскоп

TV News

Covid’19

Головні теми

Погода

Гороскоп
Київ
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Закладинки
Головні теми Перейти на сайт logo
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти