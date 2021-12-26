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У Києві "замінували" Blockbuster Mall

Юлія Гаврилюк Юлія Гаврилюк Редактор Україна Сьогодні
26 грудня, 12:49
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На місце мають приїхати відповідні служби, щоб перевірити інформацію
У столиці "замінували" ТЦ
У столиці "замінували" ТЦ / Фото: Колаж: Сьогодні

У Києві надійшло повідомлення про замінування ТЦ. З приміщення евакуйовано відвідувачів та персонал.

Про це повідомив "Київ Оперативний".

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Ще один ТЦ заміновано. На цей раз – Blockbuster Mall. Для перевірки чекають на відповідні служби.

"Тільки уявіть, які це збитки перед святами" , – йдеться у повідомленні.

У поліції Києва кажуть, що повідомлення про замінування ТЦ надійшло на електронну пошту ТЦ. На місце виїхали кінологи та вибухотехніки. Проводиться перевірка. З приміщення евакуйовано відвідувачів та персонал.

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У Києві почастішали випадки мінування

У суботу, 25 грудня, у Києві повідомили про мінування торгового центру River Mall.

Інформація про вибухівку у приміщенні надійшла на електронну пошту ТРЦ. На місце виїхали кінологи та вибухотехніки.

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Ще у Києві того ж дня перекрили міст ім. Патона з обох боків. Невідомі знову зателефонували до поліції та заявили, що міст замінований.

У Бердянську поліція викрила підлітка, який у змові з російським хакером кілька днів "мінував" навчальні заклади міста.

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