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У Києві "замінували" станції метро "Хрещатик", "Майдан Незалежності" й "Університет"

4 березня, 12:50

Ольга Кравченко Ольга Кравченко

У поліцію надійшов анонімний дзвінок

У Києві станції метро "Університет" і "Хрещатик", а також пересадковий вузол "Майдан Незалежності" закриті на вхід і вихід.

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Про це повідомляє КМДА.

Надійшов анонімний дзвінок про замінування.

"Інформація про відкриття станцій буде опублікована відразу після завершення перевірки", – пишуть у відомстві.

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Нагадаємо, у серпні житель Київської області "замінував" Дарницький залізничний вокзал через те, що його нібито не захотіли пропустити без черги до каси.

Раніше ми писали, що в Києві невідомий надіслав на електронну адресу торговельно-розважального центру River Mall повідомлення про те, що будівля замінована.

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Київ метро КМДА Хрещатик метрополітен мінували

Джерело: Сьогодні

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