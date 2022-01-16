У Києві "замінували" ТРЦ Ocean Plaza

Правоохоронці вже шукають підозрілі предмети у приміщенні та евакуюють людей

У столиці знову "замінування" / Фото: Колаж: Сьогодні

У Києві надійшло повідомлення в СБУ, що заміновано ТРЦ "Універмаг "Україна" та Ocean Plaza. Відвідувачам сказали, що у приміщенні спалахнула пожежа, але в ДСНС заявили про чергове "мінування".

Про це повідомила речниця столичного управління ДСНС Світлана Водолага сайту "Сьогодні".

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Поліція перевіряє інформацію про мінування. Людей уже евакуюють з приміщень.

Хвиля "мінувань" в Україні

В Україні за останні дні "замінували" десятки будівель. 13 січня копи шукали бомби у Херсоні, Миколаєві, Хмельницькому, Черкасах та інших містах. Через це тимчасово закривали торговельні центри та одну школу.

У Хмельницькому "замінували" школу № 6. Повідомлення надійшло в поліцію.

У Черкасах анонім заявив, що всі торговельні центри міста заміновані.

Цього ж дня у Полтаві "замінували" ТРЦ "Київ".

Поки що кіберполіція з'ясовує, хто стоїть за цією хвилею "мінувань". Одна це людина чи кілька порушників – правоохоронці встановлюють.

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