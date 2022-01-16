У Києві "замінували" ТРЦ Ocean Plaza

У Києві надійшло повідомлення в СБУ, що заміновано ТРЦ "Універмаг "Україна" та Ocean Plaza. Відвідувачам сказали, що у приміщенні спалахнула пожежа, але в ДСНС заявили про чергове "мінування".
Про це повідомила речниця столичного управління ДСНС Світлана Водолага сайту "Сьогодні".
Поліція перевіряє інформацію про мінування. Людей уже евакуюють з приміщень.
Далі по темі
Хвиля "мінувань" в Україні
В Україні за останні дні "замінували" десятки будівель. 13 січня копи шукали бомби у Херсоні, Миколаєві, Хмельницькому, Черкасах та інших містах. Через це тимчасово закривали торговельні центри та одну школу.
- У Хмельницькому "замінували" школу № 6. Повідомлення надійшло в поліцію.
- У Черкасах анонім заявив, що всі торговельні центри міста заміновані.
- Цього ж дня у Полтаві "замінували" ТРЦ "Київ".
Поки що кіберполіція з'ясовує, хто стоїть за цією хвилею "мінувань". Одна це людина чи кілька порушників – правоохоронці встановлюють.
Раніше ми писали:
- В аеропорту в Жулянах сталася НП – копам повідомили, що територію замінували.
- Не через ковід: школи в Черкасах можуть перевести на "дистанційку".