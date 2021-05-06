У Києві "замінували" Труханів острів (фото)

На місці вже працюють вибухотехніки та слідчо-оперативна група

У Києві 6 травня на Трухановому острові виявили страшну знахідку – бомбу з годинниковим механізмом. Оперативники кореспонденту "Сьогодні" підтвердили дану інформацію.

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У поліції Києва розповіли, що на місце виїхали вибухотехніки та слідчо-оперативна група.

На фото видно, що до вибухового пристрою приклеєний мобільний телефон.

"Після проведення перевірки виявилося, що пристрій з телефоном – це муляж" , – розповіли нам в столичній поліції.

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Поки невідомо хто і навіщо так пожартував.

Нагадаємо, раніше в Києві чотири рази за тиждень "мінували" елітну гімназію №32, розташовану на вулиці Івана Федорова в Печерському районі столиці.

Також ми повідомляли, що в Києві в одному з навчальних закладів 1 вересня почалося ні з святкової лінійки – невідомі повідомили про замінування гімназії.