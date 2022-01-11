Майже 500 закладів! У Києві замінували всі школи

У столиці триває хвиля мінувань, цього разу під приціл потрапили усі школи міста – що кажуть у поліції

У Києві шукають бомби у всіх школах / Фото: Колаж: Сьогодні

У Києві замінували всі школи. Анонімне повідомлення надійшло в кол-центр СБУ.

Про це сайту "Сьогодні" повідомили у поліції Києва.

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Чи зірвані через це заняття у київських навчальних закладах, не відомо.

"Поки що перевірка не завершена. Повідомлення надійшло сьогодні близько 11:00", – розповіли у поліції Києва.

У Мережі пишуть, нібито група перевірки одна на все місто. Проте у поліції спростували цей факт. За словами копів, насправді таких груп багато, у їх складі вибухотехніки і кінологи.

Зазначимо, що всього у столиці 491 навчальний заклад, тут навчаються 286 752 учні.

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Хвиля мінувань в Україні

Останнім часом в Україні, зокрема й у Києві, почастішали псевдомінування: