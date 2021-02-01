Русский
$ 28,13
34,16
  1. Новини Києва
  2. Надзвичайні випадки Київ

У Києві "замінували" залізничний вокзал

1 лютого, 09:24

Олександр Марущак , Ольга Кравченко

Всіх людей евакуювали з вокзалу

У Києві в понеділок, 1 лютого, надійшло повідомлення про замінування Центрального залізничного вокзалу. Як розповіли сайту "Сьогодні" в поліції Києва, анонім повідомив про вибухівку.

Реклама

Всіх людей евакуювали з вокзалу, всередину нікого не пускають.

"Повідомлення надійшло о 8:17. Наразі проводиться евакуація персоналу вокзалу і пасажирів з приміщень вокзалу. Вибухотехніки і кінологи приступили до перевірки приміщень", – говорять в поліції Києва.

Слідкуйте за нашими оновленнями.

Раніше ми писали, що 16 листопада невідомі "замінували" Центральний універмаг.

Нагадаємо, житель міста Ірпінь повідомив у поліцію про зникнення його співмешканки, а потім почав погрожувати підірвати будівлю місцевого держустанови – зловмисника затримала поліція.

Реклама

Також ми писали, що в Запоріжжі правоохоронці затримали чоловіка, який погрожував підірвати всі електростанції в Україні і вимагав мільярд.

Дивіться сюжет – в Києві затримали американця через мінування:

Відео: Сьогодні

Підпишись на наш telegram

Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися

Реклама

Київ залізничний вокзал Південний мінували

Джерело: Сьогодні

Читайте Segodnya.ua у Google News

Реклама

Новини партнерів

Загрузка...

Популярні статті

Залишився тільки рюкзак. Під Києвом загинула дитина, впавши з 15-го поверху
Залишився тільки рюкзак. Під Києвом загинула дитина, впавши з 15-го поверхуНадзвичайні події
Танці на могилах, карти і матюки: під Білою Церквою підлітки
Танці на могилах, карти і матюки: під Білою Церквою підлітки "розважалися" на кладовищіНадзвичайні події
Під Києвом масштабне ДТП: на місці утворилася пробка (відео)
Під Києвом масштабне ДТП: на місці утворилася пробка (відео)Надзвичайні події
Серйозна ДТП в Київській області: є загиблі (відео)
Серйозна ДТП в Київській області: є загиблі (відео)Надзвичайні події
У Києві новорічну ялинку викинули з 12-го поверху просто під вікна (фото)
У Києві новорічну ялинку викинули з 12-го поверху просто під вікна (фото)Надзвичайні події
У київському метро двоє хлопців вийшли з вагона під час руху, щоб поговорити (відео)
У київському метро двоє хлопців вийшли з вагона під час руху, щоб поговорити (відео)Надзвичайні події

Новини партнерів

Загрузка...
загрузка...

Ми оновили правила збору та зберігання персональних даних

Ви можете ознайомитисЬ зі змінами в політиці конфіденційності. Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з оновленими правилами і даєте дозвіл на використання файлів cookie.

Прийняти