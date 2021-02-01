У Києві "замінували" залізничний вокзал

Всіх людей евакуювали з вокзалу

У Києві в понеділок, 1 лютого, надійшло повідомлення про замінування Центрального залізничного вокзалу. Як розповіли сайту "Сьогодні" в поліції Києва, анонім повідомив про вибухівку.

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Всіх людей евакуювали з вокзалу, всередину нікого не пускають.

"Повідомлення надійшло о 8:17. Наразі проводиться евакуація персоналу вокзалу і пасажирів з приміщень вокзалу. Вибухотехніки і кінологи приступили до перевірки приміщень", – говорять в поліції Києва.

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Нагадаємо, житель міста Ірпінь повідомив у поліцію про зникнення його співмешканки, а потім почав погрожувати підірвати будівлю місцевого держустанови – зловмисника затримала поліція.

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