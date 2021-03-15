У Києві замінували будівлю суду

У поліцію Києва надійшла інформація про замінування будівлі Дніпровського районного суду.
Про це повідомляє 15 березня Київ Зараз в Telegram.
Анонімне повідомлення надійшло вранці.
"Дніпровський суд на Сергієнка замінували", – написали в Мережі.
На місце виїхали вибухотехніки, кінологи і слідчі.
Раніше ми писали, що в центрі Києва мінували ТРЦ Gulliver.
Нагадаємо, раніше в Києві в поліцію надійшло повідомлення про замінування мосту Патона.
Крім того, нещодавно в столиці повідомили про мінування супермаркету на Позняках. Причиною для виклику на місце вибухотехніків став підозрілий предмет в картонній коробці на вході в супермаркет.
Підпишись на наш telegram
Лише найважливіше та найцікавіше
Підписуйтесь на нашу розсилкуОк