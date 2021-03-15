У Києві замінували будівлю суду

У поліцію Києва надійшла інформація про замінування будівлі Дніпровського районного суду.

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Про це повідомляє 15 березня Київ Зараз в Telegram.

Анонімне повідомлення надійшло вранці.

"Дніпровський суд на Сергієнка замінували", – написали в Мережі.

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На місце виїхали вибухотехніки, кінологи і слідчі.

Раніше ми писали, що в центрі Києва мінували ТРЦ Gulliver.

Нагадаємо, раніше в Києві в поліцію надійшло повідомлення про замінування мосту Патона.

Крім того, нещодавно в столиці повідомили про мінування супермаркету на Позняках. Причиною для виклику на місце вибухотехніків став підозрілий предмет в картонній коробці на вході в супермаркет.

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