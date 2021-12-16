Київ
Меню
google news Ми в Google News
Змінити мову на: RU logo
⚽ Жеребкування Ліги націй 🍿 Кому потрібна "Рада" 💸 Коли дадуть тисячу Зеленського 🐸 Руслану звинуватили у корупції
СЬОГОДНІ Новини Києва Надзвичайні випадки Київ

У Києві замінували житловий будинок (відео)

Олександр Марущак Олександр Марущак Провідний редактор Київ Сьогодні Ольга Кравченко Ольга Кравченко Редактор Київ Сьогодні
16 грудня, 13:14
В закладинки
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Інцидент стався у Дарницькому районі міста

У Києві надійшло анонімне повідомлення про замінування житлового будинку. За попередньою інформацією, це будинок за адресою – вулиця Олени Пчілки, 5.

Про це повідомляє "Київ Оперативний" у Telegram.

Реклама

"Зараз усіх жителів вивели, кінологи проводять огляд", – пишуть у Мережі.

Що кажуть у поліції

У поліції Києва "Сьогодні" підтвердили, що надійшло повідомлення про замінування житлового будинку у Дарницькому районі столиці.

"На місце виїхали кінологи та вибухотехніки. Проводиться перевірка приміщень будинку. У нас немає інформації про евакуацію мешканців цього житлового будинку – поки що лише проводитиметься перевірка приміщень", – повідомили нам у поліції Києва.

Покарання для "жартівників"

Покарання за хибне мінування в Україні досить суворе – до 8 років в'язниці, але зловити "жартівників" важко. Усього вручають досить мало підозр винуватцям. Проте є реальні терміни. У Львові суд засудив непрацюючого громадянина, який "замінував" дитячий садок №1 Львова, до 3 років в'язниці умовно.

Реклама

Раніше ми писали:

  • Чоловікові за п'яний жарт загрожує від 2 до 6 років позбавлення волі. У Дніпропетровській області за неправдиве повідомлення про замінування будівлі поліція затримала чоловіка

  • У Харкові пізно увечері 29 липня поліція перекрила входи на три станції метро Салтівської лінії. Транспортники пояснили, що робота станцій припинялася за вказівкою поліцейських.

Реклама

Читайте Segodnya.ua у Google News

Підписатися
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
“Сьогодні” в Telegram Пiдпишись на RSS-канал

Далі по темі

Всі новини
Київ
Показати ще
В тренді
Реклама
Всі новини
Україна
Показати ще
Теленебачене
Унікальні досягнення сенсаційного каналу
Вмикай - не перемикай!
Пряма трансляція ukraine24
Смотреть онлайн
Короновірус за тиждень

7 497

захворіло за тиждень в Києві

-8%

Поринь в минуле
Дізнатися більше
Реальна містика 🎃

Обережно, полтергейсти! Що приховує будівля Головпоштамту у центрі Києва

Світ незвіданого
Погода
Прогноз на сьогодні
Дізнатися
Вибір киян
Самі популярні станції метро
"Академмістечко" - 5,86 млн пасажирів
"Академмістечко" - 5,86 млн пасажирів
"Лісова" - 5,26 млн пасажирів
"Лісова" - 5,26 млн пасажирів
"Вокзальна" - 4,59 млн пасажирів
"Вокзальна" - 4,59 млн пасажирів
"Лівобережна" - 4,45 млн пасажирів
"Лівобережна" - 4,45 млн пасажирів
"Мінська" - 4,33 млн пасажирів
"Мінська" - 4,33 млн пасажирів
1/2
Таємниці Києва
Що приховує Центральний вокзал
Цікаво
Валюта
Курс гривні сьогодні

Валюта

Ціна (грн)

Долар США ($)

27.2

Російський рубль (₽)

0.3685

Євро (€)

30.62

Гороскоп
Твій гороскоп на сьогодні
Читати гороскоп
Київ
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Закладки
Перейти на сайт logo
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти