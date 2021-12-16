У Києві замінували житловий будинок (відео)

Інцидент стався у Дарницькому районі міста

У Києві надійшло анонімне повідомлення про замінування житлового будинку. За попередньою інформацією, це будинок за адресою – вулиця Олени Пчілки, 5.

Про це повідомляє "Київ Оперативний" у Telegram.

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"Зараз усіх жителів вивели, кінологи проводять огляд", – пишуть у Мережі.

Що кажуть у поліції

У поліції Києва "Сьогодні" підтвердили, що надійшло повідомлення про замінування житлового будинку у Дарницькому районі столиці.

"На місце виїхали кінологи та вибухотехніки. Проводиться перевірка приміщень будинку. У нас немає інформації про евакуацію мешканців цього житлового будинку – поки що лише проводитиметься перевірка приміщень", – повідомили нам у поліції Києва.

Покарання для "жартівників"

Покарання за хибне мінування в Україні досить суворе – до 8 років в'язниці, але зловити "жартівників" важко. Усього вручають досить мало підозр винуватцям. Проте є реальні терміни. У Львові суд засудив непрацюючого громадянина, який "замінував" дитячий садок №1 Львова, до 3 років в'язниці умовно.

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