У Києві жінка тримала диких тварин у квартирі: тепер їх треба рятувати

Серед них були борсуки, лисиці, птахи, вовки та вісім собак породи стаффордширський тер'єр

У Києві жінка у квартирі тримала диких тварин. Фото: колаж "Сьогодні"

У Києві на Оболоні жінка тримала у своїй квартирі безліч диких тварин. Серед них були борсуки, лисиці, птахи, вовк та вісім собак породи стаффордширський тер'єр.

Про це повідомили у групі UAnimals на сторінці у Facebook.

Реклама

На вовка у квартирі напав борсук

Як стало відомо, всі тварини мешкали в собачих клітинах. Зоозахисники виявили у вовка шість відкритих переломів на одній лапі. Як виявилося, тварина отримала травми після того, як на неї напав борсук.

Тварини перебувають на реабілітації

"Після вилучення бідної дикої тварини, жінка завела іншого вовченя, але, на щастя, віддала його через тиск зоозахисників. Обидва вовки перебувають у реабілітаційному центрі в Бельгії", – зазначили зоозахисники.

У Києві копи врятували їжачка, який намагався перебігти вісім смуг дороги

У Києві патрульні поліцейські врятували їжачка, який намагався перебігти вісім смуг дороги.

Реклама

"Вночі інспектори помітили маленького чотирилапого "пішохода", який зупинився посеред дороги. Сміливий їжачок намагався подолати вісім смуг для руху, але, пройшовши половину свого шляху, зупинився відпочити", – повідомляє прес-служба столичної патрульної поліції.

Їжачка перенесли у безпечне місце з проїжджої частини.

Раніше ми писали: