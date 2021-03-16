Русский
$ 27,64
32,95
  1. Новини Києва
  2. Надзвичайні випадки Київ

У Києві жінка з COVID-19 викинулася з вікна лікарні

16 березня, 10:17

Олександр Марущак Олександр Марущак

Від отриманих травм жінка загинула на місці

У Києві сталася НП у лікарні на вулиці Солом'янській, 17. З шостого поверху міської клінічної лікарні №4 викинулася жінка.

Реклама

Трагедія сталася сьогодні о 7 годині ранку. Жінка проходила лікування у відділенні для хворих COVID-19.

"З вікна лікарні вистрибнула жінка 1949 року народження. Від отриманих травм вона загинула. Зараз на місці працює слідчо-оперативна група. Правоохоронці встановлюють усі обставини трагедії", – розповіли сайту "Сьогодні" в поліції Солом'янського району.

Як раніше повідомляв сайт "Сьогодні", у деяких пацієнтів, які видужують від COVID-19, виникають проблеми з психічним здоров'ям. До них відносяться тривога, депресія і посттравматичний стресовий розлад.

Кожен п'ятий, хто подолав небезпечний вірус, відчуває підвищену тривожність, страх і депресію, страждає від безсоння і панічних атак.

У санаторії під Києвом відкрили перше в Україні відділення, яке займається реабілітацією пацієнтів після ковіду. Там розробили програму для підтримки фізичного і психологічного стану післяковідних пацієнтів.

Відео: Сьогодні
Реклама

Всі подробиці в спецтемі Коронавірус

Підпишись на наш telegram

Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися

Реклама

Київ лікарні самогубство коронавірус COVID-19
Читайте Segodnya.ua у Google News

Реклама

Новини партнерів

Загрузка...

Популярні статті

У нас було 12 таких винищувачів – п'яний евробляхер протаранив гордість української авіації: нові подробиці
У нас було 12 таких винищувачів – п'яний евробляхер протаранив гордість української авіації: нові подробиціНадзвичайні події
У столичному Гідропарку масштабна пожежа: подробиці (фото, відео)
У столичному Гідропарку масштабна пожежа: подробиці (фото, відео)Надзвичайні події
Вбивство поліціянтки в Києві: копи затримали підозрювану
Вбивство поліціянтки в Києві: копи затримали підозрювануНадзвичайні події
Поліція затримала другого ґвалтівника 19-річної киянки (відео)
Поліція затримала другого ґвалтівника 19-річної киянки (відео)Надзвичайні події
У Києві згоріла лазня: стало відомо, скільки людей загинули (фото)
У Києві згоріла лазня: стало відомо, скільки людей загинули (фото)Надзвичайні події
Убита в Києві очолювала Департамент кіберполіції – журналіст
Убита в Києві очолювала Департамент кіберполіції – журналістНадзвичайні події

Новини партнерів

Загрузка...
загрузка...
Хочеш бути в курсі останніх подій?
Підпишись на повідомлення. Показуємо тільки термінові і важливі новини.
Хочу бути в курсі
Я ще подумаю
Будь ласка, зніміть блокування повідомлень в браузері!

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти