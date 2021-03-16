У Києві жінка з COVID-19 викинулася з вікна лікарні

У Києві сталася НП у лікарні на вулиці Солом'янській, 17. З шостого поверху міської клінічної лікарні №4 викинулася жінка.
Трагедія сталася сьогодні о 7 годині ранку. Жінка проходила лікування у відділенні для хворих COVID-19.
"З вікна лікарні вистрибнула жінка 1949 року народження. Від отриманих травм вона загинула. Зараз на місці працює слідчо-оперативна група. Правоохоронці встановлюють усі обставини трагедії", – розповіли сайту "Сьогодні" в поліції Солом'янського району.
Як раніше повідомляв сайт "Сьогодні", у деяких пацієнтів, які видужують від COVID-19, виникають проблеми з психічним здоров'ям. До них відносяться тривога, депресія і посттравматичний стресовий розлад.
Кожен п'ятий, хто подолав небезпечний вірус, відчуває підвищену тривожність, страх і депресію, страждає від безсоння і панічних атак.
У санаторії під Києвом відкрили перше в Україні відділення, яке займається реабілітацією пацієнтів після ковіду. Там розробили програму для підтримки фізичного і психологічного стану післяковідних пацієнтів.
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