У Києві жінка таранила автомобілі і назвалася "полковником міліції" (відео)

Жінка з ознаками алкогольного сп'яніння вела себе не зовсім адекватно

На проспекті Лобановського, 150 цієї ночі було неспокійно. Жінка, керуючи автомобілем КІА, зачепила кілька припаркованих авто на вулиці і у дворі, а під фінал ще і в'їхала в огорожу. Судячи з відео, дама було дуже напідпитку, але найцікавіше, вона заявила, що є полковником поліції. Сайт "Сьогодні" вирішив розібратися в ситуації.

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"Я полковник міліції – пішов геть!" – сказала вона чоловікові, який просив її зупинитися і заглушити автомобіль.

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В патрульній поліції Києва поки не підтверджують інформацію про те, що жінка є полковником поліції.

"Чи є жінка полковником поліції – дуже сумнівно, оскільки якби це було так, то нам би повідомили про такий інцидент. Вона або не є співробітником поліції, або це наразі не встановлено", – повідомили в патрульній поліції Києва.

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Там додають, що будуть дізнаватися інформацію у патрульних, які виїжджали на виклик. У главку столичної поліції також не змогли прокоментувати, чи є жінка співробітником поліції.

Раніше ми писали, що в Києві дівчина залізла на евакуатор і не давала відвезти її машину.

Нагадаємо, на Позняках евакуатор хотів відвезти автомобіль з дитиною всередині.