Русский
$ 27,91
33,15
  1. Новини Києва
  2. Надзвичайні випадки Київ

У Києві жінка засунула пальці в працюючий блендер (фото)

12 квітня, 12:30

Ольга Кравченко Ольга Кравченко

Постраждалій надали медичну допомогу

Сьогодні вранці, 12 квітня, у Києві сталася НП – жінка засунула пальці в насадку ручного блендера.

Реклама

Про це повідомляє КАРС у Facebook.

Для звільнення пальців постраждалої було прийнято рішення розпиляти "ніжку" блендера.

"Завдяки обережності рятувальників вдалося зберегти пальці, лише на одному лишвся поріз від ножів блендера", – йдеться в повідомленні.

Реклама

В тренді
У Києві полювання на порушників карантину. Який штраф загрожує власникам закладів

Рятувальники КАРС також надали медичну допомогу постраждалій на місці.

Раніше ми писали, що в Києві чоловік натягнув гайку на статевий орган. Медики також виявилися безсилі – довелося викликати рятувальників.

Нагадаємо, в столиці рятувальники дістали з батареї африканського їжака. У житловому будинку з вольєру втік їжак і застряг в батареї опалення.

Реклама

Підпишись на наш telegram

Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися

Реклама

Київ жінки рятувальник поріз блендер КАРС

Джерело: Сьогодні

Читайте Segodnya.ua у Google News

Реклама

Новини партнерів

Загрузка...

Популярні статті

У Києві з опори Північного моста впала людина (відео)
У Києві з опори Північного моста впала людина (відео)Надзвичайні події
Ексдепутат Київради підпалив авто дружини і квартиру з дітьми: йому повідомили про підозру (фото)
Ексдепутат Київради підпалив авто дружини і квартиру з дітьми: йому повідомили про підозру (фото)Надзвичайні події
Пожежа з дітьми в Києві: відео порятунку з палаючої квартири двох хлопчиків
Пожежа з дітьми в Києві: відео порятунку з палаючої квартири двох хлопчиківНадзвичайні події
У Києві горіла квартира в багатоповерхівці: є загиблі
У Києві горіла квартира в багатоповерхівці: є загибліНадзвичайні події
Вибух газу в Києві: під руїнами гаража шукають людей (фото, відео)
Вибух газу в Києві: під руїнами гаража шукають людей (фото, відео)Надзвичайні події
Під Києвом сталася смертельна ДТП – загинув водій (фото)
Під Києвом сталася смертельна ДТП – загинув водій (фото)Надзвичайні події

Новини партнерів

Загрузка...
загрузка...

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти