У Києві жінка засунула пальці в працюючий блендер (фото)

Сьогодні вранці, 12 квітня, у Києві сталася НП – жінка засунула пальці в насадку ручного блендера.

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Про це повідомляє КАРС у Facebook.

Для звільнення пальців постраждалої було прийнято рішення розпиляти "ніжку" блендера.

"Завдяки обережності рятувальників вдалося зберегти пальці, лише на одному лишвся поріз від ножів блендера", – йдеться в повідомленні.

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Рятувальники КАРС також надали медичну допомогу постраждалій на місці.

Раніше ми писали, що в Києві чоловік натягнув гайку на статевий орган. Медики також виявилися безсилі – довелося викликати рятувальників.

Нагадаємо, в столиці рятувальники дістали з батареї африканського їжака. У житловому будинку з вольєру втік їжак і застряг в батареї опалення.

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