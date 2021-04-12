У Києві жінка засунула пальці в працюючий блендер (фото)

Сьогодні вранці, 12 квітня, у Києві сталася НП – жінка засунула пальці в насадку ручного блендера.
Про це повідомляє КАРС у Facebook.
Для звільнення пальців постраждалої було прийнято рішення розпиляти "ніжку" блендера.
"Завдяки обережності рятувальників вдалося зберегти пальці, лише на одному лишвся поріз від ножів блендера", – йдеться в повідомленні.
Рятувальники КАРС також надали медичну допомогу постраждалій на місці.
Раніше ми писали, що в Києві чоловік натягнув гайку на статевий орган. Медики також виявилися безсилі – довелося викликати рятувальників.
Нагадаємо, в столиці рятувальники дістали з батареї африканського їжака. У житловому будинку з вольєру втік їжак і застряг в батареї опалення.
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