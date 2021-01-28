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У київському метро двоє хлопців вийшли з вагона під час руху, щоб поговорити (відео)

28 січня, 03:53

Юлія Ляхова Юлія Ляхова

У поїзді було небагато людей

У київському метро помітили двох хлопців, які під час руху поїзда перебували між вагонів метро.

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Відео з'явилося в Telegram-каналі "Х. Київ".

На опублікованому відео видно, що поїзд рухається, а в ньому мало людей. Чому саме хлопці вирішили вийти з вагона, щоб поговорити по дорозі – поки невідомо.

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Як повідомлялося раніше, поліція розслідує напад невідомих хуліганів на потяги Київського метрополітену, які закидали камінням вагони підземки. "Обстріл" тривав з 19:00 до 19:30 на ділянці між станціями "Дарниця" та "Чернігівська", пошкоджені вікна чотирьох поїздів метро.

Також ми писали, що в Києві нетверезий пасажир побив співробітницю метрополітену за те, що вона не впускала його в підземку на станції "Оболонь".

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Київ метро поїзда
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