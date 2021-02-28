У метро Києва чоловік впав з перону (відео)

У Києві 28 лютого сталася НП в метрополітені – чоловік впав з перону.

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Про це повідомляє "Київ Оперативний" в Telegram.

Це сталося на станції метро "Майдан Незалежності".

"На щастя, його вчасно дістали", – йдеться в повідомленні.

Інформація про причини падіння уточнюється.

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Раніше ми писали, що в Харкові чоловік впав під поїзд в метро і залишився живий.

Раніше повідомлялося, що на станції метро "Славутич" у Києві затримали чоловіка, який напав на поліцейського через зауваження про відсутність маски.

Також ми писали, що в Київській області жінка стрибнула під поїзд. Машиніст застосував екстрене гальмування.

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