У метро Києва чоловік впав з перону (відео)

У Києві 28 лютого сталася НП в метрополітені – чоловік впав з перону.
Про це повідомляє "Київ Оперативний" в Telegram.
Це сталося на станції метро "Майдан Незалежності".
"На щастя, його вчасно дістали", – йдеться в повідомленні.
Інформація про причини падіння уточнюється.
Раніше ми писали, що в Харкові чоловік впав під поїзд в метро і залишився живий.
Раніше повідомлялося, що на станції метро "Славутич" у Києві затримали чоловіка, який напав на поліцейського через зауваження про відсутність маски.
Також ми писали, що в Київській області жінка стрибнула під поїзд. Машиніст застосував екстрене гальмування.
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