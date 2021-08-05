У київському метро знайшли підозрілий предмет: які станції перекрили (оновлено)

Правоохоронці переконалися, що небезпеки для пасажирів немає, тому перехід між станціями відкрили

У метро закрили один з переходів між станціями. Фото: колаж "Сьогодні"

У київському метро вранці 5 серпня перекрили перехід між станціями "Золоті ворота" та "Театральна". Там виявили підозрілий предмет. Однак після перевірки правоохоронців вибухонебезпечних предметів виявлено не було.

Реклама

Як повідомили в пресслужбі КМДА, станції працюють у звичайному режимі.

Читайте також: Як змінився пасажиропотік у Київському метрополітені: станції лідери і аутсайдери

Раніше ми повідомляли, що минулого року у Київському метрополітені зафіксували 57 грубих порушень. Більшість із них – зацепери, які намагалися проїхати між або на вагонах.

Реклама

Також нагадаємо, у Києві на станції метро "Хрещатик" сталася бійка – учасники розборок пустили в хід зброю і сльозогінний газ. Наразі правоохоронці встановлюють усіх учасників і з'ясовують обставини події.

Про що ще говорять в Україні та світі, дивіться у відеосюжеті: