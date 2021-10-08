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У київському метро підрізали чоловіка (відео)

Софія Ковнір Софія Ковнір Редактор розділу "Україна"
8 жовтня, 10:01
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Поліція надає йому першу допомогу і намагається зупинити кровотечу
У київському метро підрізали чоловіка. Фото: колаж "Сьогодні"
У київському метро підрізали чоловіка. Фото: колаж "Сьогодні"

У Києві на станції метро "Теремки" підрізали чоловіка. Поліція надає йому першу допомогу і намагається зупинити кровотечу.

Про це повідомили в Telegram-каналі "ДТП.Київ".

Деталі НП

На станції метро "Теремки" з невідомих причин у вагоні підрізали чоловіка. На вигляд йому 45-50 років.

У пасажира почалася сильна кровотеча. Поліція надає йому першу допомогу – потерпілому перетягнули ногу джгутом, щоб зупинити кров.

Зараз очікують прибуття швидкої допомоги.

Як їздить метро?

Рух поїздів метро відновлено.

У метро часто відбуваються

У вагоні київського метро сталася бійка між двома чоловікам. Причина – один з пасажирів перебував у вагоні без маски. Пасажиру зробили зауваження, але у відповідь він вдарив опонента ногою. Чоловік накинувся на безмасочника і досить жорстоко його побив, завдаючи ударів кулаком по голові.

Також співробітники метро затримали пасажирку без маски в київському метро. За словами співробітників підземки, дівчина відмовилася надіти засіб захисту, як цього вимагають правила.

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