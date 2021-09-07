У Київському метро раптово помер чоловік

Точна причина буде встановлена після проведення експертизи

На одній зі станцій підземки помер чоловік. Фото: колаж "Сьогодні"

Сьогодні на станції метро "Політехнічний інститут" раптово помер чоловік. Як повідомляє кореспондент "Сьогодні", літній людині стало погано у вестибюлі станції.

"Чоловікові 1959 року народження стало погано. Він помер до прибуття медиків у вестибюлі станції. Медикам довелося вже констатувати смерть. Точна причина буде встановлена після проведення експертизи", – розповіли сайту "Сьогодні" в поліції Києва.

Смерть в столичній підземці

Це не перша смерть у київському метро. Раніше на станції метро "Видубичі" в Києві помер чоловік.

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Тіло запакували в спеціальний чорний мішок і поклали на лавочку, де зазвичай відпочивають пасажири. Там же знаходилася сумка, яку ніс загиблий.

Ще один випадок стався з постачальник їжі в столичному метрополітені. НП подія сталася в переході між станціями "Майдан Незалежності" і "Хрещатик".

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