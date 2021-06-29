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У київському метрополітені помер постачальник їжі? Що відбулося насправді

29 червня 2021 15:06

Олександр Марущак , Ольга Кравченко

Інформація, яка поширюється в соцмережах, не відповідає дійсності

Копи на місці події. Фото: колаж "Сьогодні"

Копи на місці події. Фото: колаж "Сьогодні"

У поліції Києва прокоментували інформацію про нібито загибель доставщика їжі в столичному метрополітені. НП подія сталася на вихідних в переході між станціями "Майдан Незалежності" і "Хрещатик".

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У соціальних мережах опублікували фото місця надзвичайної події – перекритий стрічками перехід.

Фото: KIEVMAP

Фото: KIEVMAP

У поліції Києва нам повідомили, що інформація, яка поширена в соціальних мережах, не відповідає дійсності.

"Позавчора в столичному метрополітені померла жінка похилого віку. Їй стало погано в підземному переході між станціями "Хрещатик" і "Майдан Незалежності". Але це точно не кур'єр, і не чоловік", – повідомили нам в поліції Києва.

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Раніше ми писали, що в метро Києва раптово помер чоловік.

Нагадаємо, в тунелі між станціями "Видубичі" і "Славутич" загинув зацепер. Загиблому було 29 років, житель Ужгорода. Він заліз на дах поїзда і не втримався.

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