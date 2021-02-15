У київському парку "Муромець" масштабна пожежа (відео)

У київському парку "Муромець" на території масштабна пожежа: горять дерев'яні будівлі одного з комплексів.
Про це повідомляє Київ dtp.kiev.ua в в Telegram.
На місці працюють рятувальники.
"Причини поки невідомі, але на тій території можна запросто побудувати величезний житловий комплекс на кілька тисяч квартир і переселити в Київ ще 1% населення України", – пишуть в повідомленні.
Рятувальники додають, що горить одноповерхова будівля в парку "Муромець". Площа загоряння становить 100 квадратних метрів.
Зовні схоже на кафе, але поки точно сказати в ДСНС не можуть. Йде ліквідація загоряння.
Про потерпілих поки немає інформації.
Нагадаємо, в Запоріжжі взяли під варту завідувача господарсько-обслуговуючим персоналом інфекційної лікарні. Його звинувачують в порушенні вимог пожежної безпеки.
Як повідомляли раніше в Дніпрі на вулиці Калиновій в Індустріальному районі сталася пожежа у квартирі.
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