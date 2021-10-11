Київ
Меню
google news Ми в Google News Змінити мову на: RU logo
⚡ Смерть нардепа Полякова 👊 Напад в "Укрексімбанку" 🚨 Затримання Саакашвілі 🍿 Справа Труханова
СЬОГОДНІ Новини Києва Надзвичайні випадки Київ

У київському парку знайшли оголене тіло – подробиці НП

Валентина Шаповал Валентина Шаповал Редактор розділу Україна
11 жовтня, 13:38
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Тіло в парку знайшов випадковий перехожий, який займався спортивним орієнтуванням
В поліції вже ознайомилися зі справою / Колаж "Сьогодні"
В поліції вже ознайомилися зі справою / Колаж "Сьогодні"

У Києві, в Голосіївському парку сьогодні, 11 жовтня, знайшли труп чоловіка. Він був повішеним і без одягу.

Про це пише УНН.

Деталі

На вигляд чоловікові 30 років. Труп без одягу знайшов випадковий перехожий, який займався спортивним орієнтуванням. Тіло було попередньо без ознак насильницької смерті. Особистість його не встановлена, оскільки він був без документів.

Самогубець?

Попередньо поліцейські розглядають версію самогубства. Вони вже почали кримінальне провадження за ч.1 статті 115 КК з додатковою кваліфікацією самогубство.

Схожі випадки

Жінка разом з вагітною молодшою дочкою відпочивала у сусідів і вживала спиртне. Потім родички повернулися додому. Між ними виникла сварка, під час якої 18-річна дочка штовхнула матір і пішла спати. Коли ж вранці дівчина прокинулася, знайшла матір мертвою. Злякавшись засудження родичів і односельчан, вона поховала матір на території домоволодіння, де правоохоронці і виявили тіло господині .

Раніше ми писали:

Реклама

Читайте Segodnya.ua у Google News

Підписатися
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
“Сьогодні” в Telegram Пiдпишись на RSS-канал

Далі по темі

Всі новини
Київ
Показати ще
Реклама
Найпопулярніше сьогодні за 24 години
В тренді
Всі новини
Останні новини
Показати ще
Пряма трансляція
Смотреть онлайн
Щоденник незалежності 🇺🇦

11 жовтня 1991. На другому енергоблоці Чорнобильської АЕС сталися масштабна аварія та пожежа - На ЧАЕС вийшла з ладу турбіна

Зануритись у той день
Обмінка
Курс гривні Сьогодні
$

Валюта

Ціна (грн)

Долар США ($)

26.35

Російський рубль (₽)

0.3662

Євро (€)

30.48

Погода
Прогноз на сьогодні
Дізнатися
Гороскоп
Твій гороскоп на сьогодні
Читати гороскоп
Київ
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Перейти на сайт logo
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти