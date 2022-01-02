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У київському супермаркеті охоронець побився з жінкою через відсутність сертифіката (відео)

Ольга Кравченко Ольга Кравченко Редактор Київ Сьогодні
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2 січня, 11:38
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У жінки не було сертифіката про вакцинацію, а також маски на обличчі
У столиці сталася бійка у супермаркеті
У столиці сталася бійка у супермаркеті / Фото: Колаж: Сьогодні

В одному із столичних супермаркетів стався конфлікт між охоронцем та відвідувачкою. За словами очевидців, жінка не змогла надати сертифікат про вакцинацію.

Відео опублікував "Київський треш" у Telegram.

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Також видно, що вона без маски.

Інші відвідувачі просто спостерігали за всім, що відбувається в торговому залі супермаркету, підійшов лише другий охоронець.

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Чим закінчилася бійка, невідомо.

Охоронці довели до інфаркту пенсіонерку у супермаркеті Києва

Раніше у соціальних мережах кияни обговорювали скандальну ситуацію, коли охорона будівельного супермаркету розділа 67-річну покупницю, запідозривши її у крадіжці вішалки Як повідомляють очевидці інциденту, вішалки у жінки не знайшли, але своїми діями довели до серцевого нападу.

Як повідомляли сайту "Сьогодні" у поліції Києва, інцидент стався у супермаркеті "Епіцентр" в Оболонському районі столиці.

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