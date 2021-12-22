У київському готелі знайшли мертвою зниклу жінку-адвокатку

Померла тривалий час не виходила на зв'язок зі своїми колегами

На тілі жінки не було слідів насильницької смерті/Фото: Facebook, колаж: "Сьогодні"

У Києві в номері готелю знайшли мертвою кременчуцьку адвокатку Наталію Шаповал. Тіло жінки направили на судмедекспертизу.

Про це повідомляє "Кременчуцька газета".

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Деталі

Ще вчора колеги жінки були стурбовані тим, що Наталія не виходить на зв’язок. Цю інформацію повідомили правоохоронцям Києва. Сьогодні вони вирішили перевірити номер, де мешкала жінка, й виявили там її мертвою.

Що кажуть у поліції?

"Сьогодні" вдалося з'ясувати у правоохоронців, що тіло виявили в одному з готелів Шевченківського району Києва. За інформацією судмедексперта, на тілі немає слідів насильницької смерті. Точна причина смерті стане відома після розтину. Поліція зареєструвала провадження за статтею "Вбивство" з позначкою "раптова смерть".

Смертність в Україні

За інформацією Вікіпедії, алкогольне отруєння – одна з найпоширеніших причин передчасної смерті українців. Згідно з даними статистики, українці частіше вмирають від отруєння алкоголем і викликаних алкоголізмом хвороб, ніж гинуть у ДТП.

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Ризик для чоловіка померти у віці до 60 років – 40%. Розглянемо долю 100 000 новонароджених українців: за статистикою, 790 осіб помруть у віці до одного року. 10 000 українців не доживуть до 35 років і 25 000 – до 60 років. З цих 100 000 вісьмох погубить туберкульоз, двоє помруть від наслідків ВІЛ, 184 – від онкологічних захворювань, 16 осіб погубить алкоголь, 12 розіб'ються в ДТП, п'ятеро осіб потонуть. Крім того, 12 осіб покінчать життя самогубством.

Практично кожен другий чоловік не має шансів дожити до 65 років, а у жінок ймовірність дожити до 65 років дорівнює 77,3%. Впродовж останніх років спостерігалося повільне зменшення для чоловічої статі ймовірності дожити до цього віку (2001 р. – 48,8%, 2005 р. – 45,5%). 2006 року ймовірність для чоловіків померти до досягнення 65-річного віку практично дорівнювала 1/2. Надсмертність чоловіків зростає з віком і в результаті цього у групі населення, яке 2006 року досягло межі 65 років, чоловіків стало менше на 1,3 млн, ніж жінок такого віку. Саме внаслідок надсмертності чоловіків у молодому і середньому віці зросла частка одиноких жінок та вдів. Понад 90% смертей в Україні спричинені неінфекційними захворюваннями.

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