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На Київщині автобус потрапив у ДТП, є постраждалі (фото)

15 лютого, 10:18

Марія Дмитренко Марія Дмитренко

Постраждалих госпіталізували до лікарні

У селі Крюківщина в Києво-Святошинському районі зіткнулися Skoda і автобус "Богдан".

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Як розповіли в пресслужбі патрульної поліції Київської області, аварія сталася сьогодні, 15 лютого, вранці.

За попередніми даними, водій Skoda під час обгону здійснив виїзд на зустрічну смугу, де скоїв зіткнення з автобусом.

Внаслідок ДТП водій Skoda і один пасажир автобуса отримали тілесні ушкодження і були госпіталізовані в лікарню.

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Всього за минулі вихідні, 13-14 лютого, на території області сталося 113 ДТП, з них 1 – з травмованими, одна людина отримала травми.

Раніше ми повідомляли, що під Києвом позашляховик виїхав на зустрічну смугу і врізався у бензовоз. Всіх постраждалих з важкими травмами госпіталізували.

Також нагадаємо, у Києві сталася серйозна ДТП. Автомобіль з'їхав у замет і перекинувся на дах.

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Київ ДТП поліція Київська область постраждалі
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