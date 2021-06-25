У Київській області вагітна жінка намагалася вистрибнути з вікна (відео)

Небайдужі громадяни викликали на місце патрульних, які зробили все, щоб жінка залишилася в живих

Копи і медики надають допомогу постраждалій. Фото: колаж "Сьогодні"

У Білій церкві (Київська область) стався страшний інцидент. Вагітна жінка хотіла вистрибнути з вікна багатоповерхівки.

Про це повідомляє Київ без цензури в Telegram.

На ролику видно, що копи буквально затягли жінку з балкона, коли вона збиралася стрибати.

"Люди викликали поліцію. Жінку вдалося врятувати", – пишуть в Мережі.

На місці працювали медики, які надали постраждалій першу допомогу.

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Раніше ми писали, що в центрі Києва чоловік випав із вікна багатоповерхівки. НП подія сталася на вулиці Хрещатик.

Також ми писали, що в столиці на вулиці Воскресенській виявили чоловіка з відкритою черепно-мозковою травмою. Виявилося що його виштовхнули з вікна.

Нагадаємо, що в Чернівцях 10-річний хлопчик випав із вікна 5-го поверху. Коли летів, він вдарився об комунікаційні дроти і сушарки для білизни, приземлився на купу сухого листя, тому і вижив.