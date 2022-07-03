У Київській області проводитимуть фільтрацію населення: Що відбувається

З 3 липня у Бориспільському районі Київської області правоохоронці почали проводити фільтраційні заходи, внаслідок яких можливе обмеження руху транспорту та перевірка документів у населення. Про це повідомив на своїй сторінці у Facebook голова району Руслан Дяченко.
"Під час проведення заходів в окремих мікрорайонах Борисполя можливе тимчасове обмеження руху транспортних засобів та пішоходів, перевірка документів, що посвідчують особу", — заявив він.
Також він закликав мешканців області зберігати спокій, з розумінням поставитися до можливих обмежень та незручностей, належним чином реагувати на законні дії правоохоронців.
Начальник поліції Бориспільського району на своїй сторінці у Facebook написав, що такі заходи спрямовані на забезпечення правопорядку, перевірку підозрілих осіб та виявлення диверсійно-розвідувальних груп.
За його словами, для відпрацювання задіяно особовий склад Бориспільського РУП, працівників БПП у місті Бориспіль, військових, співробітників СБ, представників місцевих громадських формувань.
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