На Київщині судитимуть злочинну групу, якій інкримінують вбивство Аміни Окуєвої

Їх також судитимуть за вбивство директора ТОВ "Капарол" і директора відділу реклами Київського метрополітену

На Київщині судитимуть учасників злочинної організації, які здійснювали замовні вбивства, в тому числі вбивство Аміни Окуєвої.

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Про це повідомляє пресслужба ГУ Нацполіції Київської області в Facebook.

Банда складалася з семи осіб, які протягом 2014-2019 років скоювали вбивства на території столиці та Київської області.

"Учасники угруповання діяли згідно із заздалегідь розробленим планом. Метою діяльності злочинної організації було системне вчинення умисних вбивств на замовлення з корисливих мотивів", – йдеться в повідомленні поліції.

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Так, на початку січня 2014 року приватному підприємцю в Шевченківському районі Києва завдали одинадцять ударів ножем. У результаті отриманих травм потерпілий помер на місці злочину. Також в селі Крушинка Васильківського району розстріляли директора ДП "Капарол Україна". Після чого останній помер.

Крім того, восени 2017 року розстріляли машину українського лікаря, активістки, військовослужбовця, учасника Революції Гідності і війни на сході України Аміни Окуєвої і її чоловіка.

У їхньому "арсеналі" була також спроба вбивства адвоката, вбивство начальника відділу реклами КП "Київський метрополітен".

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Слідчі завершили досудове розслідування і направили обвинувальний акт до суду.

Фігуранти звинувачуються в скоєнні злочинів за кількома статтями. Максимальне покарання, яке їм загрожує, – довічне позбавлення волі.

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Нагадаємо, Аміна Окуєва була вбита 30 жовтня 2017 року біля смт Глеваха в Васильківському районі Київської області – невідомі розстріляли автомобіль, в якому їхали вона і її чоловік, командир добробата Адам Осмаєв. Отримавши п'ять кульових поранень, включаючи два – в голову, жінка померла на місці, а чоловік, який перебував за кермом, був поранений в ногу.

Раніше ми повідомляли, що організатору вбивства добровольця Аміни Окуєвої оголошено про підозру.

Також ми писали, що на Київщині знешкоджене ОЗУ, що займалася перевезенням нелегалів.

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