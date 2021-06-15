У Київській області діти впали в вигрібну яму: дівчинка загинула (фото)

Колишня база відпочинку, де діти впали в вигрібну яму. Фото: Нацполіціі

У селі Кийлів Бориспільського району 10-річна дівчинка та 4-річний хлопчик упали в яму вуличного туалету. Дівчинка загинула, а хлопчик доставлений до лікарні непритомний. Як розповіли "Сьогодні" в поліції Київської області, діти спочатку намагалися рятуватися самостійно.

"Якийсь час вони робили спроби вибратися самостійно, потім почали кликати на допомогу. Але, як виявилося, допомога прийшла пізно – дівчинку врятувати не вдалося, хлопчик перебуває в реанімації", – повідомила нам речниця поліції Київської області Ірина Прянишникова.

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Як виявилося, діти гуляли біля колишньої бази відпочинку і попросилися в охоронця в туалет.

"Чоловік пустив малечу до вуличного туалету. Хлопчик провалився до сантехнічного отвору, а сестра намагалася його врятували, однак також потрапила до ями", – йдеться в повідомленні.

Охоронець почув крики дітей і кинувся на допомогу. Разом із ще одним чоловіком вони витягли дітей з ями непритомних і викликали швидку.

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Лікарі констатували смерть 10-річної дівчинки. Хлопчика доставили в реанімаційне відділення місцевої лікарні.

Відомо, що сім'я ромської національності приїхала в село з Ужгорода три дні тому і заселилася в будинку сусідньої бази відпочинку. У складі сім'ї дві сестри із чоловіками та восьмеро дітей різного віку.

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