На Київщині горів автомобіль (відео)

Поки невідомо чому сталося загоряння – рятувальники працювали на місці НП

Автомобіль горить на трасі. Фото: колаж "Сьогодні"

Сьогодні, 20 червня, на Одеській трасі (Київська область) рано вранці сталася пожежа. Згорів легковий автомобіль.

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Про це повідомляє dtp.kiev.ua в Telegram.

"Що стало причиною загоряння встановить слідство" , – йдеться в повідомленні.

На місці працювали співробітники ДСНС.

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Раніше ми писали, що в Росії під час пожежі в ковідной лікарні загинули три людини. За даними рятувальників, займання почалося в 3:36 і було ліквідовано в 4:19 (час збігається з київським). Інцидент стався в реанімаційному відділенні клініки, де, за інформацією місцевої Єдиної чергової диспетчерської служби, знаходилися пацієнти з коронавірусною інфекцією.

Також повідомлялося, що під час пожежі в ковідній лікарні Запоріжжя загинули лікар і троє пацієнтів. Під час ліквідації були врятовані 8 людей, але знайдені 4 тіла: лікар, молода дівчина 1994 року народження, і троє пацієнтів.