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На Київщині горів дитсадок: з будівлі евакуювали понад сто дітей (фото)

31 березня, 19:18

Тетяна Очеретяна Тетяна Очеретяна

На місці працювали більше 30 рятувальників

У Київській області в місті Українка Обухівського району спалахнула пожежа в дитячому садку "Альонушка". Рятувальники евакуювали із закладу понад 100 дітей.

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Про це повідомила пресслужба ДСНС області.

За даними рятувальників, на місце виїхали підрозділи з чотирьох населених пунктів – 32 людини особового складу і вісім одиниць техніки. Займання почалося в ігровій кімнаті на другому поверсі будівлі. Вогонь розійшовся на 200 кв. метрів.

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Рятувальники евакуювали 108 дітей і 40 людей персоналу.

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Пожежу локалізували о 17:55, а вже о 18:17 – повністю ліквідували. Поки причина загоряння невідома.

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Нагадаємо, нещодавно в селищі Коцюбинське під Києвом сталася пожежа в приватному будинку.

Крім того, на столичній Троєщині сталася пожежа. Стовп чорного диму було видно здалеку. Пізніше з'ясувалося, що загоряння сталося в новому будинку, який ще навіть не заселений.

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діти дитячий садок Київська область пожежа
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