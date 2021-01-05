На Київщині згвалтували сімнадцятирічну дівчину (фото)

У селі Козлів Київської області хлопець згвалтував неповнолітню.
Про це повідомляють у пресслужбі ГУ Нацполіції Київської області у Facebook.
Напередодні молодь, відсвяткувавши Новий рік, вирішила піти в місцевий клуб. Дорогою сімнадцятирічний місцевий хлопець відвів неповнолітню в кущі, де завдав тілесних ушкоджень по обличчю і згвалтував її.
Поліцейські затримали неповнолітнього зловмисника за місцем його проживання.
За даним фактом порушено кримінальне провадження.
Нагадаємо, раніше ми писали, як в Харкові рецидивіст зґвалтував 72-річну пенсіонерку.
Крім того, в Луцьку пенсіонера підозрюють у поширенні порнографії з неповнолітніми.
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