На Київщині згвалтували сімнадцятирічну дівчину (фото)

Це сталося дорогою в місцевий клуб

У селі Козлів Київської області хлопець згвалтував неповнолітню.

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Про це повідомляють у пресслужбі ГУ Нацполіції Київської області у Facebook.

Напередодні молодь, відсвяткувавши Новий рік, вирішила піти в місцевий клуб. Дорогою сімнадцятирічний місцевий хлопець відвів неповнолітню в кущі, де завдав тілесних ушкоджень по обличчю і згвалтував її.

Поліцейські затримали неповнолітнього зловмисника за місцем його проживання.

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За даним фактом порушено кримінальне провадження.

Нагадаємо, раніше ми писали, як в Харкові рецидивіст зґвалтував 72-річну пенсіонерку.

Крім того, в Луцьку пенсіонера підозрюють у поширенні порнографії з неповнолітніми.

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