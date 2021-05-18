У Київській області мінували школу – шукають аноніма

У Київській області надійшло анонімне повідомлення про замінування школи №10 в місті Бровари. Всіх вчителів і дітей евакуювали, щоб перевірити будівлю – бомбу не виявили.

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Про це повідомляє "Київ Оперативний" у Telegram.

У поліції області "Сьогодні" підтвердили, що в Броварах дійсно надійшло повідомлення про замінування школи.

"На місце виїжджали кінологи і вибухотехніки. Навколо школи навіть обгородили територію на 200 метрів. Учнів та вчителів евакуювали з будівлі. На місці працюють правоохоронці, перевіряють будівлю школи", – повідомили сайту "Сьогодні" в поліції Київської області.

Пізніше повідомили, що перевірка будівлі школи вибухотехніками закінчена, вибухонебезпечних предметів не виявлено.

Зараз шукають аноніма, який надіслав повідомлення про мінування на електронну адресу школи. А вже керівництво навчального закладу викликало на місце екстрені служби і правоохоронців.

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Нагадаємо, 1 вересня в Києві невідомі повідомили про мінування одного з навчальних закладів – гімназії № 32 на вулиці Федорова. Згодом вибухівки в приміщенні не виявили.

Раніше ми писали, що невідомий чоловік, у руках якого був предмет, схожий на пульт, з'єднаний проводами з пакетом, пригрозив підірвати міст Метро в Києві. На момент повідомлення про подію не було відомо про будь-які вимоги "підривника". Поліція перекрила міст, рух автомобільного транспорту і поїздів метро по мосту було зупинено.