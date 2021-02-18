Русский
$ 27,9
33,64
  1. Новини Києва
  2. Надзвичайні випадки Київ

У Київській області чоловік підпалив пошту і вкрав 300 тисяч гривень (фото)

18 лютого, 18:38

Ольга Кравченко Ольга Кравченко

Зловмисником виявився 24-річний місцевий житель

У Київській області затримали чоловіка за крадіжку понад 300 тисяч гривень.

Реклама

Про це повідомляє прес-служба ГУ Нацполіції Київської області в Facebook.

У селищі Глеваха Фастівського району горіло приміщення пошти. Під час огляду правоохоронці з'ясували, що вогонь пошкодив кімнату, в якій перебував сейф.

За словами керівника пошти, в сейфі була велика сума грошей, які були призначені для виплати пенсій і соціальних виплат жителям селища Глеваха. На момент огляду він був відкритий і порожній.

Реклама

Зловмисником виявився 24-річний місцевий житель, який вже мав проблеми з законом.

В тренді
Подорожчання проїзду в маршрутках Київської області: де ще підняли ціни

"Чоловік у скоєному зізнався і дав правдиві свідчення. За його місцем проживання правоохоронці вилучили речові докази, зокрема викрадені гроші. Також під час обшуку поліцейські знайшли наркотичну речовину канабіс", – йдеться в повідомленні.

Чоловіка затримали, запобіжний захід обере суд. Після закінчення слідчих дій гроші повернуть законним власникам. За скоєне зловмиснику загрожує ув'язнення на строк від п'яти до восьми років.

Реклама

Читайте також: "Маккабі" – "Шахтар": онлайн-трансляція поєдинку Ліги Європи

Раніше ми повідомляли, що вінницькі поліцейські викрили засудженого, який із тюремної камери обманював людей по всій Україні.

Підпишись на наш telegram

Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися

Реклама

гроші Київ крадіжка пошта чоловік Київська область пожежа глеваха

Джерело: Сьогодні

Читайте Segodnya.ua у Google News

Реклама

Новини партнерів

Загрузка...

Популярні статті

У парку Києва виявили труп молодої дівчини (фото)
У парку Києва виявили труп молодої дівчини (фото)Надзвичайні події
Главу КСУ Тупицького неможливо виселити з котеджу в Кончі-Заспі
Главу КСУ Тупицького неможливо виселити з котеджу в Кончі-ЗаспіУкраїна
Смертельний експеримент у школі під Києвом: дівчата прийняли медпрепарат
Смертельний експеримент у школі під Києвом: дівчата прийняли медпрепаратНадзвичайні події
Депутат Київради вдарив коміка за мат під час стендапу (відео)
Депутат Київради вдарив коміка за мат під час стендапу (відео)Надзвичайні події
На Печерську у Києві спецназ поліції припинив зборище десятків
На Печерську у Києві спецназ поліції припинив зборище десятків "тітушок" (фото)Надзвичайні події
Забув опустити кузов: в Києві самоскид повис на шляхопроводі (відео)
Забув опустити кузов: в Києві самоскид повис на шляхопроводі (відео)Надзвичайні події

Новини партнерів

Загрузка...
загрузка...
Хочеш бути в курсі останніх подій?
Підпишись на повідомлення. Показуємо тільки термінові і важливі новини.
Хочу бути в курсі
Я ще подумаю
Будь ласка, зніміть блокування повідомлень в браузері!

Ми оновили правила збору та зберігання персональних даних

Ви можете ознайомитисЬ зі змінами в політиці конфіденційності. Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з оновленими правилами і даєте дозвіл на використання файлів cookie.

Прийняти