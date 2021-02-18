У Київській області чоловік підпалив пошту і вкрав 300 тисяч гривень (фото)

У Київській області затримали чоловіка за крадіжку понад 300 тисяч гривень.

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Про це повідомляє прес-служба ГУ Нацполіції Київської області в Facebook.

У селищі Глеваха Фастівського району горіло приміщення пошти. Під час огляду правоохоронці з'ясували, що вогонь пошкодив кімнату, в якій перебував сейф.

За словами керівника пошти, в сейфі була велика сума грошей, які були призначені для виплати пенсій і соціальних виплат жителям селища Глеваха. На момент огляду він був відкритий і порожній.

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Зловмисником виявився 24-річний місцевий житель, який вже мав проблеми з законом.

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"Чоловік у скоєному зізнався і дав правдиві свідчення. За його місцем проживання правоохоронці вилучили речові докази, зокрема викрадені гроші. Також під час обшуку поліцейські знайшли наркотичну речовину канабіс", – йдеться в повідомленні.

Чоловіка затримали, запобіжний захід обере суд. Після закінчення слідчих дій гроші повернуть законним власникам. За скоєне зловмиснику загрожує ув'язнення на строк від п'яти до восьми років.

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