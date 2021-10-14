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На Київщині на трасі Київ – Чоп розбилося авто. Дорога застигла в заторах (фото)

Тетяна Очеретяна Тетяна Очеретяна Редактор розділу Україна
14 жовтня, 15:04
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ДТП поблизу Макарова паралізувало трасу Київ – Чоп – на місці перебувають правоохоронці
ДТП паралізувало трасу Київ - Чоп
ДТП паралізувало трасу Київ - Чоп / Фото: Колаж: Сьогодні

Поблизу Макарова у Київській області в четвер, 14 жовтня, легковик Skoda потрапив у ДТП. Унаслідок аварії рух по трасі Київ – Чоп затруднений в обох напрямках.

Про це повідомили в патрульній поліції Київської області.

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Зазначається, що ДТП сталася на 51-му кілометрі траси близько 13:00. Є постраждалі, проте про їхній стан нічого не відомо.

Фото: Патрульна поліція

Зараз правоохоронці охороняють місце інциденту і регулюють рух. Слідчі будуть встановлювати всі обставини події.

Найпоширеніші причини ДТП в Україні:

  • перевищення безпечної швидкості руху – 34% аварій;
  • порушення правил маневрування – 22%;
  • порушення правил проїзду перехресть – 8,5%;
  • недотримання безпечної дистанції – 7,5%;
  • порушення проїзду на пішохідному переході – 6%;
  • п'яне водіння – 5%.

До того ж, названі основні види ДТП:

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  • зіткнення;
  • наїзд на автомобіль, який стоїть;
  • наїзд на перешкоду;
  • наїзд на пішохода;
  • з'їзд з проїзної частини з перекиданням транспортного засобу.

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