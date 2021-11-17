На Київщині неадекват намагався підірвати будинок та зарубати сокирою копів (фото, відео)

На Київщині 55-річний чоловік із сокирою та ножем нападав на всіх оточуючих. У неадекватному стані Олександр закрився у приміщенні багатоповерхівки та погрожував підірвати весь будинок газом.
Про це повідомив голова поліції Київської області Андрій Нєбитов на своїй сторінці у Facebook.
Як затримали неадеквата
За словами Нєбитова, інцидент трапився неподалік Білої Церкви. Поліцейські терміново евакуювали мешканців сусідніх квартир, будівлю відключили від газопостачання та електроенергії. Копи вирішили штурмувати приміщення.
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Коли до будинку зайшли спецназівці, порушник кинувся на поліцейських із сокирою, намагався чинити опір, проте його все одно затримали.
Чому пішов на злочин?
Щодо причин такої агресивної поведінки, то, за попередньою інформацією, чоловік має психічні розлади.
Як покарають чоловіка?
Виявилось, що Олександр раніше вже притягувався до відповідальності. Тепер йому загрожує до 15 років в'язниці чи довічне ув'язнення за посягання на життя правоохоронця.
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