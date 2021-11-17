На Київщині неадекват намагався підірвати будинок та зарубати сокирою копів (фото, відео)

Під Білою Церквою чоловік нападав на оточуючих – силовикам довелося штурмувати квартиру, щоб затримати його

На Київщині спецназ штурмом затримав порушника / Фото: Колаж: Сьогодні

На Київщині 55-річний чоловік із сокирою та ножем нападав на всіх оточуючих. У неадекватному стані Олександр закрився у приміщенні багатоповерхівки та погрожував підірвати весь будинок газом.

Про це повідомив голова поліції Київської області Андрій Нєбитов на своїй сторінці у Facebook.

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Як затримали неадеквата

За словами Нєбитова, інцидент трапився неподалік Білої Церкви. Поліцейські терміново евакуювали мешканців сусідніх квартир, будівлю відключили від газопостачання та електроенергії. Копи вирішили штурмувати приміщення.

Коли до будинку зайшли спецназівці, порушник кинувся на поліцейських із сокирою, намагався чинити опір, проте його все одно затримали.

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Чоловік кидався на копів із сокирою. Фото: Андрій Нєбитов

Чому пішов на злочин?

Щодо причин такої агресивної поведінки, то, за попередньою інформацією, чоловік має психічні розлади.

Порушника забрали на "швидкій". Фото: Андрій Нєбитов

Як покарають чоловіка?

Виявилось, що Олександр раніше вже притягувався до відповідальності. Тепер йому загрожує до 15 років в'язниці чи довічне ув'язнення за посягання на життя правоохоронця.