У Київській області виявили нарколабораторію (фото)

Її потужності дозволяли виготовляти близько 50 кілограмів наркотиків на місяць

У Київській області викрили членів злочинної групи, які виготовляли та поширювали наркотичний засіб – метадон.

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Про це повідомляє пресслужба ГУ Нацполіції в Києві.

Організував злочинний бізнес 31-річний киянин. Чоловік разом зі своїм 28-річним спільником обладнали в заміському будинку в Київській області нарколабораторію, де виготовляли метадон в особливо великих обсягах. Прекурсори для його виготовлення замовляли за кордоном і зберігали в гаражі.

До роботи вони залучили ще шість осіб у віці від 28 до 62 років, кожен з них виконував свою роль. Реалізація готового товару здійснювалася на всій території держави і за кордоном.

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У зловмисників була своя мережа перевірених клієнтів, яким збували наркотики під час особистих зустрічей.

За збут товару члени групи отримували до 50 млн гривень прибутку щомісяця.

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Вилучених прекурсорів вистачало, щоб виробляти близько 200 кілограмів метадону. За цінами "чорного ринку" вартість вилученого становить понад десять мільйонів гривень.

За незаконні операції з наркотиками зловмисникам загрожує до дванадцяти років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Раніше ми повідомляли, що в Сумах "смотрящий" організував постачання наркотиків у колонію.

Також нагадаємо, у столиці боролися з тими, хто поширює наркотики. А саме – з рекламою, яку дилери пишуть на парканах і стінах будинків.

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Дивіться сюжет – чоловік приклеїв наркотики до тіла скотчем і хотів перевезти їх за кордон:

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