У Київській області пенсіонера вбив сусід через 450 гривень (фото)

Загиблого спочатку штовхнули, а потім відтягнули на лавку, де вдарили головою кілька разів по дерев'яному пню

Тіло убитого на місці злочину. Фото: прес-служба Нацполіціі області / Facebook

У селищі Калинівка (Київська область) вбили 78-річного чоловіка. Тіло загиблого у дворі знайшов його сусід і повідомив про це в поліцію.

Про це повідомляє Прес-служба ГУ Нацполіціі області в Facebook.

Поліцейські встановили, що до вбивства чоловіка причетний його 64-річний сусід, який і повідомив про те, що знайшов загиблого.

Читайте також: Вбивство за 2 млн доларів: у Києві зімітували викрадення сербського бізнесмена (відео)

Як виявилося, напередодні односельчанин прийшов до вбитого, щоб той заплатив 450 гривень за допомогу по господарству. Однак, чоловік відмовився в грубій формі.

"Ображений сусід зіштовхнув господаря з ганку будинку, від чого чоловік впав на асфальтоване покриття подвір’я. Потім зловмисник відтягнув його на лавку, де тримаючи за шию, вдарив головою декілька разів об дерев’яний пень і залишив в безпорадному стані", – йдеться в повідомленні.

Фото: прес-служба Нацполіціі області / Facebook

Зловмисника затримали в порядку ст. 208 Кримінально-процесуального кодексу України. Йому повідомлено про підозру за ч. 1 ст. 115 (умисне вбивство) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає ув'язнення на строк від семи до п'ятнадцяти років.

Раніше ми писали, що в горах Туреччини зникла українська альпіністка. Жінка вийшла на вершину гори, відправила повідомлення матері і з тих пір зв'язку з нею немає.

Нагадаємо, у Львівській області більше місяця розшукують 20-річну Іванну Дурду.